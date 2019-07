Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Bilder vom Freitag So kühlt sich das Deichbrand-Festival ab

Das Deichbrand-Festival wird zur Staubwüste. Bei Sonnenschein ist am Freitag die Musikgroßveranstaltung so richtig gestartet. Die Besucher suchten eine Abkühlung im XXL-Pool auf dem Gelände. Traten am Donnerstag die ersten Künstler noch auf den kleineren Bühnen auf, feierten am Freitag mehr als 50 000 Besucher an den großen Bühnen des viertägigen Rockfestivals. Am frühen Abend trat unter anderem die Band Wanda auf.