Cro, Fettes Brot oder The Kooks - das Line-up des Deichbrand-Festivals ist auch in diesem Jahr vielfältig. Bis Sonntag treten am Seeflughafen bei Cuxhaven mehr als 100 Künstler aus den unterschiedlichsten Genres auf. Die Veranstalter des Rockfestivals rechnen mit 55.000 Besuchern. Hier erfahren Sie außerdem, was sie sonst zum Deichbrand wissen müssen.