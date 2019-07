Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Deichbrand-Festival 2019 Thirty Seconds to Mars geben beim Deichbrand Gas

Fulminater Auftritt des Headliners. Die aus Los Angeles stammende Alternative-Rock-Band Thirty Seconds to Mars knallte bei ihrem Auftritt am Freitagabend beim Deichbrand-Festival von Anfang an raus, was geht. Konfettischlangen, Flaggen im Publikum, Rauch durch Co2-Kanonen oder riesige Lutfbälle, die über die Massen hüpften - die Band um Sänger und Schauspieler Jared Leto hatte so einiges im Petto.