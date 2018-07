Arte überträgt die Konzerte des Deichbrand-Festivals live. (Johannes Täuber)

Den Kinderschuhen ist das Deichbrand-Festival mittlerweile mehr als entwachsen. Vor 13 Jahren begann die Erfolgsgeschichte aus Cuxhaven im Fort Kugelbake. 500 Gäste erfreuten sich an Rockmusik von – hauptsächlich – lokalen Acts. Eine Initiative junger Cuxhavener hatte die Veranstaltung ins Leben gerufen, um etwas für die Jugend im Ort zu bieten. Heute haben sich die Besucherzahlen verhundertfacht.

Fort Kugelbake ist längst nicht mehr das Veranstaltungsgelände. 50.000 Besucher sind nicht so einfach unterzubringen. Das Deichbrand-Festival wuchs mit den Jahren stetig – und so zogen die Organisatoren immer mal wieder in größere Gebiete. Im fünften Jahr der Veranstaltung kamen zum ersten Mal internationale Topacts wie Mando Diao an die Nordsee. Damals fand man auch auf dem heutigen Festivalgelände ein neues Zuhause: auf dem Seeflughafen in Cuxhaven/Nordholz.

Festivalerprobte Headliner

Mando Diao sind in diesem Jahr erneut zu Gast. Seit fast 20 Jahren sind die Schweden nun schon musikalisch aktiv. Eine ganze Generation ist mit ihnen aufgewachsen, die früher wie heute zu ihrem größten Hit „Dance With Somebody“ (2009) – nicht nur auf Festivals – feiert. Seit 2002 haben es die Skandinavier auf sechs Studioalben, eine B-Seiten-Sammlung, eine Best-of-Platte sowie ein „MTV Unplugged“-Album gebracht, die weltweit mehr als 1,5 Millionen Mal über die Verkaufstresen gingen. 2014 erschien „Aelita“, das letzte Album mit Sänger Gustaf Norén. Damals unterstrich dieser noch die Vielfalt ihrer Musik.

„Im Vorfeld wurden wir oft gefragt, ob wir auf der neuen Platte ‚zu unserem alten Mando-Diao-Sound‘ zurückkehren würden. Unsere Antwort lautet: Es gibt keinen typischen Mando-Diao-Sound. Wir entwickeln uns ständig weiter, und die Musik wächst mit uns. Keines unserer Alben hört sich wie das vorherige an, und auch unser neues Werk macht da keine Ausnahme.“ Ein Jahr später verließ Norén die Band. Im vergangenen Jahr gab es nun einen Neustart. Der zweite Kopf der Formation, Björn Dixgård, übernahm das Mikrofon. Mando Diao veröffentlichten das neue Album „Good Times“ und daraus die Singleauskopplung „Shake“. Alteingesessene Fans können nun in Cuxhaven austesten, ob das gewohnte Mando-Diao-Festivalerlebnis geblieben ist.

Mehr zum Thema Festival in Cuxhaven Wie das Deichbrand zu einem Erfolg wurde Das Deichbrand-Festival ist ein paar Tage vor dem Beginn so gut wie ausverkauft. Das war nicht ... mehr »

Die Toten Hosen stehen ebenfalls auf dem Programm des Deichbrand-Festivals. Hier macht sich sicherlich der eine oder andere Besucher noch sorgen, ob er diese Band zu sehen bekommt. Erst Anfang Juni erlitt Frontmann Campino schließlich einen Hörsturz. Damals ­geplante Konzerte mussten verschoben werden, darunter auch ein groß angelegter Auftritt auf der Bremer Bürgerweide. Dafür und für weitere Konzerte gibt es nun Ersatztermine – ein gutes Zeichen, dass der 55-jährige Sänger wieder genesen ist. „Ich freue mich, dass wir für Bremen und Berlin Ersatztermine gefunden haben und bin jetzt schon wieder heiß“, so Campino in einem Statement auf der Facebook-Seite der Band. Somit ist auch die Hoffnung groß, die Düsseldorfer Alt-Punker live zu erleben.

Für die 14. Ausgabe des Open Airs hat sich ein weiterer namhafter Act angekündigt: The Killers kommen nach Norddeutschland. Seit ihrem 2004 erschienenen Debütalbum „Hot Fuss“ sind die Rock-Ikonen aus Las Vegas von keinem Partysampler mehr wegzudenken. Klassiker wie „Mr. Brightside“ und „Somebody Told Me“ sind in die Musikgeschichte eingegangen – ebenso ihre Singleauskopplungen „Human“, „Runaways“ und „Read My Mind“. Letzterer Song gehört sogar zu den ­Favoriten des Frontmanns und Sängers ­Brandon Flowers, wie er vor einem Jahr bei einem Interview in New York berichtete. „Mein Lieblingssong ist ,Read My Mind‘ vom Album ,Sam‘s Town‘. Es spielt keine Rolle, ob wir das Stück in einer Bar, einer Halle, in ­einer Arena oder auf einem Festival performen. Wenn wir ihn spielen, dann ändert sich der Raum.“

Ein breit gefächertes Repertoire

The Killers haben mittlerweile weltweit mehr als 25 Millionen Platten verkauft und gewannen zahlreiche Awards. Ihr aktuelles Album trägt den Titel „Wonderful Wonderful“ und kam im September des vergangenen Jahres auf den Markt. Es landete direkt auf Platz eins der Billboard-Top-200-Charts sowie an der Spitze der Charts in Großbritannien, Mexiko und Australien. An den vier Festivaltagen wird aber noch einiges mehr an Musik über den Seeflughafen schallen. Am Donnerstag startet bereits ein Warm-up-Programm exklusiv für alle Festivalbesucher mit Kombiticket. Vier Bühnen werden dann bespielt – unter anderem von Zebrahead, Die apokalyptischen Reiter, Kadavar, Versengold, We Invented Paris, Alex Mofa Gang und Kmpfsprt.

An den Haupttagen geben sich die Hochkaräter die Mikrofone in die Hand. Neben den schon erwähnten werden Künstler und Bands aller Sparten wie Caspar, Wolfmother, Clueso, Amy Macdonald, Bosse, Editors, The Hives, Alligatoah, SDP, Milky Chance, Freundeskreis, Kettcar, Bilderbuch, Kontra K, 257ers, Gloria, Fünf Sterne Deluxe, Joris und viele mehr auftreten. Sie spielen auf den beiden großen Open-Air Bühnen „Fire Stage“ und „Water Stage“.

Dort sowie im großen Zehn-Mast-Palastzelt und der „Electric ­Island“-Bühne präsentieren die Veranstalter ein breit gefächertes Repertoire, bestehend aus den Genres Rock, Pop, Metal, Punk, ­Alternative, Hip-Hop, Singer-Songwriter und Poetry-Slam. Ein wichtiger Schwerpunkt des Deichbrand-Festivals war in allen Jahren die elek­tronische Tanzmusik. Und so soll es auch in diesem Jahr wieder sein. Feinste Elektro­beats liefern Acts wie Victor Ruiz, Oliver Huntemann, Moguai, Dirty Doering, Aka Aka und Einmusik.

Bequemer geht es kaum

Erfahrene Festivalbesucher kennen das: Für ein gemütliches Beisammensein auf dem Campingplatz hat so mancher schon nebst Zelt und Schlafsack seinen kompletten Hausstand zu den mehrtägigen Veranstaltungen geschleppt. Deichbrand-Besucher können sich in diesem Jahr bequem zurücklehnen. Unter dem Festivalmotto „Euer Support-Act 2018“ wird Aldi Nord erstmals mit einer 2100 Quadratmeter großen Festivalfiliale für die passende Verpflegung sorgen.

An allen vier Tagen dürfen sich die Kunden auf ein eigens ausgewähltes Festivalsortiment, bestehend aus mehr als 200 Produkten, freuen. Dazu zählen Grillfleisch, Grillkohle, frische Backwaren, Snacks, gekühlte Getränke und Eiswürfel. Mit Zelten, Schlafsäcken, Luftmatratzen und Co. wird auch gleich die passende Campingausstattung angeboten. In dem XXL-Aldi-Markt befinden sich unter anderem 16 Kassen, zwölf Backautomaten und als besonderes Highlight ein begehbarer Kühlschrank – immer randvoll mit gekühlten ­Getränken. 200 Filialmitarbeiter kümmern sich vor Ort um den reibungslosen Ablauf. Dann steht dem reinen Musikhörgenuss an allen vier Tagen nichts mehr im Weg.

Das Deichbrand-Festival findet von Donnerstag bis Sonntag, 19. bis 22. Juli, am Seeflughafen in Cuxhaven/Nordholz statt. Infos zu den ­Tickets und Auftrittszeiten der Bands gibt es unter www.deichbrand.de.