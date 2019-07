Feine Sahne Fischfilet beim Hurricane-Festival 2018 in Scheeßel mit Sänger Jan "Monchi" Gorkow (Pascal Faltermann)

Die Macher des Deichbrand-Festivals (18. bis 21. Juli 2019) am Seeflugplatz in Cuxhaven/Nordholz müssen kurzfristig ihr Programm ändern. Die Punkband Feine Sahne Fischfilet musste ihr geplantes Konzert absagen. Gitarrist Christoph Sell hat sich bei einem Fahrradunfall den Arm gebrochen - „eine schwere Ellenbogen-Verletzung“ - und kann nicht auftreten. Die Band aus Mecklenburg-Vorpommern um Sänger Jan „Monchi“ Gorkow, die durch ihr öffentliches Engagement gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie derzeit deutschlandweit in den Schlagzeilen ist, muss ihre komplette Tour verschieben. Die Deichbrand-Veranstalter haben aber schnell für Ersatz gesorgt.

Neu im Programm sind die Clowns: Die Band besteht aus fünf Musikern aus Melbourne (Australien) und wären eigentlich mit Feine Sahne Fischfilet unterwegs gewesen. Die Gruppe hat unter anderem bereits die Foo Fighters supportet und weiß laut den Deichbrand-Organisatoren „wie man jeden in der Menge mitreißt – ob Hardcore-Punk-Fan oder nicht.“ Die Clowns stehen am Freitag ab 17 Uhr auf der Bühne. Die Band Blood Red Shoes wird ab 19 Uhr auf der Water Stage weiterspielen.

Am Donnerstag, 18. Juli, geht es mit dem exklusiven Warm-Up für Kombikartenbesitzer los - um 14 Uhr eröffnet Vargo auf der Electric Island das Festival. Ab 17 Uhr beginnt das Programm in der Jever Hafenbar mit Grillmaster Flash gefolgt von Odeville, Scumbag Millionaire und The Wake Woods. Im Palastzelt bringt die Band Russkaja ab 18 Uhr die Bühne auf Betriebstemperatur. Im Laufe des Abends folgen Bands wie Die Happy oder Subway To Sally. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag lassen außerdem die Drunken Masters auf der neuen Bühne, der Disco! Bay, ihre Plattenteller heißlaufen.

