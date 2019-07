Abrocken zum Auftritt der Band Watch Out Stampede aus Weyhe am Sonntag: Nach vier Tagen ging das Deichbrand-Festival zu Ende. (Bernd Kramer)

Vier Tage Pop, Punk und Rap, rund 60.000 Besucher und zufriedene Organisatoren und Sicherheitskräfte. Das viertägige Deichbrand-Festival auf dem Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz ist am Sonntagabend mit Konzerten der Künstler Alligatoah und Cro zu Ende gegangen. „Unser vorläufiges Fazit: Grandios!“, sagte Veranstalter Daniel Schneider. „Wir sind überwältigt und sehr glücklich darüber, was für ein einzigartiges, wunderbares und friedliches Festival die Besucher hier feiern“, so Schneider. Getrübt wurde die 15. Auflage allerdings durch einen Todesfall.

Großes Glück habe man damit gehabt, dass sich die von Süd-West kommenden Gewitterzellen von Sonnabendnachmittag und in der Nacht zu Sonntag mit Unwetter-Potenzial rechtzeitig aufgelöst oder an Wanhöden vorbei über die Nordsee gezogen seien, erklärte Schneider. Das Organisationsteam, bestehend aus Vertretern von Landkreis, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Johanniter sowie Veranstalter, Sicherheitsdienst und Meteorologen, sei durchgehend in Alarmbereitschaft gewesen.

Der Tod einer 26-jährigen Festivalbesucherin überschattete den Sonntag. Laut Polizei hatten Freunde die junge Frau leblos in ihrem Zelt auf dem Festivalgelände gefunden. Hinweise auf Fremdverschulden oder auf die Einnahme illegaler Substanzen liegen bislang nicht vor. „Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen sowie Freunden“, betonte Arne Schmidt, Leiter der Polizeiinspektion Cuxhaven.

Die Polizei registrierte bis Sonntagnachmittag rund 100 Straftaten, im Vorjahr waren es etwa 150. Dabei handelte es sich um Diebstähle, einfache Körperverletzungen, Erschleichen von Leistungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Beamten zogen ein positives Resümee, insgesamt waren 270 Polizisten, darunter auch eine Reiterstaffel, im Einsatz. „Die Konzepte rund um die Themen Sicherheit, KriminalitätEund Verkehr haben sich bewährt“, sagte Kriminaldirektor Arne Schmidt.

Ein Dutzend Berauschte aus dem Verkehr gezogen

Bei der Anreise gab es laut Polizei einen Auffahrunfall mit Festivalbesuchern vor der Baustelle „Moorbrücke“ in Höhe Bremerhaven mit drei beteiligten Autos und sieben Insassen. Beamte des Hauptzollamtes zogen an den beiden Hauptanreisetagen rund ein Dutzend berauschte Fahrer aus dem Verkehr. Arne Schmidt resümierte: „Ich bin mit dem Veranstaltungsverlauf zufrieden. Es ist unser Anliegen, Personen oder Gruppen, die über die Stränge schlagen, frühzeitig anzugehen und gleichzeitig die friedlich Feiernden nicht durch zu hohe Polizeipräsenz zu verunsichern. Dies ist uns gemeinsam mit dem Veranstalter und den anderen Sicherheitsbehörden gelungen.“

„Wir hatten bis Sonntagnachmittag rund 2700 Patientenkontakte“, sagte Thorsten Ernst, Einsatzleiter der Johanniter. Davon seien 1700 aber Bagatellfälle gewesen, beispielsweise Rötungen, ein Pflaster herausgeben oder Kopfschmerzen behandeln. „Die Zahl ist geringer als im vergangenen Jahr“, so Ernst. Vermehrt sei es in diesem Jahr zu Verletzungen des Sprunggelenks gekommen. Sonst seien es die „festivaltypischen“ Fälle wie Schürfwunden oder zu viel Alkohol gewesen. „Das war schon alles sehr friedlich und entspannt“, sagte Ernst. Insgesamt 663 Rettungskräfte und Helfer seien im Schichtbetrieb an fünf Tagen vor Ort gewesen, während der Konzerte waren sechs Ärzte im Einsatz.

Auf den zwei Hauptbühnen und weiteren Nebenbühnen des Deichbrand-Festivals traten insgesamt 100 Bands, Künstler, DJs oder Poetry Slammer auf. Am Montagabend – spätestens um 18 Uhr – startet das Deichbrand laut Geschäftsführer Schneider mit dem Ticketvorverkauf für das 16. Festival, das vom 16. bis 19. Juli 2020 stattfinden wird. Eine erste Band hat sich bereits selbst angekündigt: Die Rogers werden erneut kommen.