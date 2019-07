Die Anreise zum Deichbrand hat begonnen und kann zu Staus auf der A27 führen. (Archivbild) (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Am Donnerstag startet das Deichbrand-Festival am Flugplatz Nordholz. Auf der A27 kann es sich daher am Mittwoch und Donnerstag stauen. Darüber informiert die Polizei Cuxhaven und gibt einige Tipps für eine sichere Anreise. Demnach sollten Fahrer der Beschilderung des Veranstalters folgen, statt "blind nach Navi" zu fahren. Der Parkplatz "North" sei bereits gut gefüllt, sodass Fahrzeuge vor Ort auf andere Parkflächen gelotst würden.

Zudem weist die Polizei daraufhin, sich ausgeruht und konzentriert hinter das Steuer zu setzen und je nach Dauer der Anreise genügend Pausen einzuplanen.

Zum Rockfestival werden in diesem Jahr 55.000 Besucher erwartet. Der WESER-KURIER berichtet auf einer Sonderseite über das Treiben auf dem Deichbrand. (var)