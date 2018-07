Beim Deichbrand-Festival mit mehr als 100 Bands an vier Tagen war Durchhaltevermögen gefragt. (Pascal Faltermann)

Der Bierverkäufer, der mit seinem mobilen Fass auf dem Rücken stoisch durch das Publikum schreitet, hat alles richtig gemacht: Er hat einen Mundschutz mitgebracht. Nicht etwa, weil er nicht krank werden möchte, sondern wegen des Staubs. Man kann ihn förmlich auf der Zunge spüren. Eine große Staubwolke hängt über dem Gelände des Deichbrand-Festivals und hat die Gesichter der Besucher braun gefärbt. Aber wir wollen nicht klagen, Staub ist besser als Matsch!

Sommerliche 25 Grad, eine leichte Brise vom Meer – die Stimmung könnte kaum entspannter sein. Zum zehnten Mal findet das vor 14 Jahren gegründete Festival nun auf dem Gelände in der Nähe See-Flughafens Cuxhaven/Nordholz statt. Über die Jahre ist es stetig gewachsen. Mittlerweile gibt es auf dem Areal nicht nur einen Supermarkt und eine Drogerie, sondern auch einen Komfort-Campingplatz mit Holzhütten und Tipis. Über 100 Bands stehen im Laufe des viertägigen Konzertmarathons auf den Bühnen. Und während am Freitag vornehmlich deutsche Künstler wie Neonschwarz, Chefboss, 257ers, Bausa, Casper oder Clueso spielten, steht der Sonnabend ein wenig im Zeichen des Indie-Rock der frühen 2000er.

Da wären zum Beispiel die Editors. Komprimiert auf eine gute Stunde spielt das Quintett aus Birmingham ein perfektes Set: Hits wie „The Racing Rats“ und das tanzbare „Papillon“ mischen sie mit vielen neuen Stücken, die live eine mitreißende Wucht entwickeln. Sänger Tom Smith wirft sich dazu mit grenzenloser Leidenschaft in jede Zeile.

Nur: Wo sind eigentlich alle? Laut Veranstalter sollen es 55 000 Besucher sein, doch als die Hamburger Indie-Rock-Band Kettcar auf der Bühne steht, sieht es aus dem Riesenrad eher aus wie 10 000. Ein paar tummeln sich auf dem Beachvolleyball-Feld, andere haben es sich auf einem der vielen aufgeschütteten Sandhaufen gemütlich gemacht. Aber die meisten, so scheint es, trinken ihr Bier lieber vor ihren Zelten. Vielleicht ist das die norddeutsche Lässigkeit: Die Musik scheint beim Deichbrand eher Beiwerk. Ein wenig voller wird es bei Mando Diao. Nach Ausflügen in elektronische Gefilde hat die schwedische Band mit ihrem letzten Album „Good Times“ zum Rock’n’Roll zurückgefunden, und das spiegelt sich auch in ihrem Auftritt im schönsten Abendsonnenlicht wider. Die Staubwolke über dem tanzenden Moshpit ist fast so hoch wie das Riesenrad, als „Down In The Past“ erklingt, den Überhit „Dance With Somebody“ singt das Publikum im Chor.

Einen Hauch Las Vegas versprühen im Anschluss The Killers. Als die Band um Sänger Brandon Flowers ihre Show mit dem höchst funkigen Stück „The Man“ eröffnet, schießt pinkes Konfetti in den Himmel, über die Leinwand flackern Bilder von Neon-Schildern aus ihrer Heimatstadt Las Vegas. „Moin Moin Deichbränd“, ruft Flowers, ist aber bald sichtlich irritiert ob der doch etwas gedrosselten Euphorie des Publikums. „Wollt ihr, das wir spielen?“, fragt er. „Nach uns kommen nicht noch Placebo, das hier ist der Höhepunkt…“. The Killers versuchen es mit noch mehr Konfetti in Schwarz, Rot und Gold, Goldregen und einem Best-Of-Set inklusive Hits wie „Somebody Told Me“, „Spacemen“ und „Human“ rumzureißen. Und am Ende, bei „Mr. Brightside“, kriegt Flowers das Deichbrand dann doch noch um den Finger gewickelt. Ein perfektes Ende für einen entspannten Tag.-F