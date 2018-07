Die Polizei spricht bislang von einem sehr friedlichen Festival. (emsn.de/Daniel Wannewitz)

Sommerliche 25 Grad, eine Brise vom Meer und Bands von Kettcar bis Mando Diao: Rund 55.000 Besucher haben am Samstag auf dem Deichbrand Festival (19.-22.7.) bei Cuxhaven gefeiert, getanzt oder einfach in der Sonne gelegen. "Die Stimmung ist perfekt. Das Wetter spielt super mit", sagte Festivalsprecherin Lena Zielinski am Nachmittag.

Das vor 14 Jahren gegründete Festival wird zum zehnten Mal auf dem Gelände in der Nähe des 300-Einwohner-Dorfes Wanhöden veranstaltet. Es ist ständig gewachsen: Bei dem viertägigen Konzertmarathon nahe dem See-Flughafen Cuxhaven/Nordholz stehen seit Donnerstag rund 100 Bands und Shows auf dem Programm. Zu den Top-Acts gehören diesmal unter anderem The Killers aus Las Vegas, Casper und Die Toten Hosen.

Anreiseverkehr gut gelaufen

"Es ist ein sehr friedliches Festival", sagte der Sprecher der Polizei Cuxhaven, Carsten Bode. Die Beamten sind mit einer Festival-Wache auf dem Gelände, wo auch Anzeigen aufgenommen werden. Es gebe festivaltypische Delikte wie Diebstähle oder Betäubungsmittel-Delikte, sagte der Sprecher. "Im Augenblick sieht es so aus, als ob das weniger ist als in den Vorjahren." Auch der Anreiseverkehr sei so gut gelaufen wie noch nie. Festivalbesucher aus dem Norden mussten allerdings an der Elbfähre Glückstadt-Wischhafen teils mehrere Stunden warten.

Die Sanitäter auf dem Gelände hatten am Samstag ebenfalls verhältnismäßig wenig zu tun. Bei teilweise bewölktem Himmel mussten keine Besucher mit Sonnenbrand oder Sonnenstich behandelt werden. "Es ist eine sehr entspannte Atmosphäre", sagte Stefan Greiber von den Johannitern. Am Vorabend hätten die Sanitäter lediglich mit einigen Tanzverletzungen wie Bänderdehnungen zu tun gehabt.

Campen mit Dosen-Ravioli ohne Strom kommt für viele Musikfans nicht mehr in Frage. Das Comfort Village unter anderem mit Iglus, Holzhütten und Tipi werde sehr gut angenommen, sagte Festivalsprecherin Zielinski. Auch der große Aldi-Markt auf dem Gelände - eine Neuerung in diesem Jahr - werde bestens besucht. (dpa/lni)