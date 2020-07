Hude. Weil ein 55-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einen anderen Wagen übersehen hat, kam es am Donnerstag in Hude zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, war der 55-Jährige aus Rastede gegen 11.30 Uhr auf der Hurreler Straße unterwegs. Zwischen den Straßen Linteler Sandplacken und Schaftrift wollte er nach links auf ein dortiges Grundstück abbiegen, übersah dabei jedoch den entgegenkommenden 68-Jährigen aus Hude, der mit seinem Auto auf der Hurreler Straße in Richtung Hurrel fuhr. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 10 500 Euro.