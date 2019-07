Die Volkshochschule Delmenhorst auf der Nordwolle bietet auch im zweiten Halbjahr 2019 eine Vielzahl von neuen und altbewährten Angeboten. In diesem Jahr feiert die VHS in Deutschland ihr 100-jähriges Bestehen. (INGO MÖLLERS)

Vor 100 Jahren wurden in Deutschland viele Volkshochschulen (VHS) gegründet, in der Weimarer Verfassung von 1919 findet die Volkshochschule und ihr Auftrag zur Volksbildung erstmals Erwähnung. Das Jahr war sozusagen die Geburtsstunde der Volkshochschule. Kein Wunder also, dass dieses Jubiläum auch das neue Programm der Delmenhorster Volkshochschule für die zweite Jahreshälfte 2019 mitbestimmt.

„Volkshochschulen leisten mit ihrem breiten Weiterbildungsangebot einen wichtigen Beitrag zum lebenslangen Lernen und stellen dabei die Menschen und ihre Interessen in den Mittelpunkt des Lernens“, führt VHS-Geschäftsführer Martin Westphal in seinem Vorwort des aktuellen Programms aus. Die Volkshochschulen hätten sich in ihrer Geschichte immer wieder weiterentwickelt, seien aber kontinuierlich ein Ort der Bildung, der Begegnung und der Demokratie geblieben – ein „Ort, an dem alle Menschen willkommen sind, die gemeinsam und voneinander lernen und sich persönlich und beruflich weiterentwickeln wollen“, heißt es weiter.

Und dieses Jubiläum soll natürlich auch in Delmenhorst gefeiert werden – auch wenn die Delmenhorster VHS streng genommen erst deutlich später, nämlich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, am 20. März 1946 als „Volksbildungswerk“ gegründet wurde. Im Herbst, genauer gesagt am 20. September, finden in diesem Jahr bundesweit an vielen Volkshochschulen Aktionen rund um das Motto „Zusammenleben/Zusammenhalten“ statt und auch Delmenhorst beteiligt sich an der „Langen Nacht der Volkshochschulen“. An dem Tag gibt es ab 16 Uhr jede Menge Angebote zum Kennenlernen und Ausprobieren sowie die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Unter anderem wird an mehreren Stationen im Haus ein Quiz zur langen Geschichte der VHS angeboten, bei dem die Teilnehmer Fragen wie „Welche Akzente gab es in den ersten Programmen der VHS?“ oder „Wie viele Volkshochschulen gibt es heute in Deutschland?“ beantworten können. Beim „Turm-Geplauder“ sollen die Besucher dann wie in Babel in die Welt der Sprachen eintauchen und der Vielfalt des Gesprochenen lauschen. Außerdem können sich die Gäste in „Life Kinetik“ ausprobieren und ihr Gehirn auf Trab bringen, die Möglichkeiten der neuen, digitalen Welt beim „Maker Space“ kennenlernen oder sich mit der Zukunft der „Beruflichen Bildung“ beschäftigen.

Auch einen politischen Schwerpunkt gibt es im zweiten Halbjahr 2019 bei der VHS wieder. So wird etwa die Veranstaltungsreihe „Kommunalpolitik verstehen“ fortgesetzt, bei der erklärt wird, wie die Politik vor Ort eigentlich so funktioniert, wie Sitzungen ablaufen und wie Rat und Ausschüsse zusammenarbeiten. Neu im aktuellen Programm ist auch der Kurs „Rechtspopulismus im globalen Zeitalter“, der ab 29. Oktober über drei Abende angeboten wird. Dabei setzen sich die Teilnehmer unter der Leitung von Martin Westphal und Sozialwissenschaftlerin Grit Fisser mit dem europaweiten Aufstieg der populistischen Rechten auseinander. Im November wird es außerdem einen Vortrag zu „150 Jahre Mahatma Gandhi“ mit Chandra Shekhar Singh geben, in dem das kämpferische Leben Ghandis thematisiert wird.

Neben klassischen und altbewährten Angeboten wie Sprachkursen und Weiterbildungen in Sachen Beruf, Technik oder Computer greift die VHS in ihrem Programm auch wieder aktuelle Entwicklungen und Trends auf. So gibt es neu etwa einen Kurs zum Thema „Lebensmittelunverträglichkeiten als Chance verstehen“, der am 8. November angeboten wird. Passend dazu findet ab 15. November außerdem der Kochkurs „Lecker kochen ohne!“ statt, bei dem die Teilnehmer lernen, wie sie sich gluten-, laktose- und zuckerfrei ernähren können.

Gleich in mehreren neuen Kursen geht es außerdem darum, wie man sich von Stress befreien kann. Um das körperliche und seelische Wohlbefinden wieder herzustellen, können Teilnehmer verschiedene Angebote ausprobieren – ob nun bei „Meditation und Achtsamkeit im Alltag“ (21. September), bei „Entspannungstechniken zum Kraft tanken“ (ab 11. September) oder bei „Stressbewältigung und Vorbeugung Burnout durch meditative Techniken“ (16. November).

Und auch auf das Älterwerden der Menschen nimmt die VHS mit diversen Angeboten Bezug. So können sich die VHS-Besucher etwa in einem Vortrag mit der Frage „Muss ich Unterhalt für meine Eltern zahlen?“ auseinandersetzen (14. November) oder sich unter dem Titel „Grauer Star: Abwendbar oder Alterserscheinung?“ mit der Augenerkrankung beschäftigen. Und in der Kategorie „Aktiv im Alter“ finden Interessierte nicht nur diverse Angebote zu Bewegung, Gedächtnistraining und digitaler Bildung, sondern erstmals in diesem Jahr auch einen „Gemütlichen Weihnachtsnachmittag in der VHS“ (12. Dezember), bei dem die Teilnehmer von Festen vergangener Zeiten erzählen und sich über gelebte Traditionen austauschen können.

Das neue Programm der VHS ist gültig in der Zeit von August bis Dezember 2019. Alle Angebote sowie auch das Programmheft zum Blättern finden Interessierte ab sofort online unter www.vhs-delmenhorst.de.