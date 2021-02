Eine ehrliche Finderin hat am Montag den Beamten der Polizeistation Ahlhorn rund 1000 Euro Bargeld übergeben. Dieses habe sie am vergangenen Wochenende im Eingangsbereich eines Supermarktes gefunden. Nach Polizeiangaben stellte sich bei Ermittlungen heraus, dass das Geld einem älteren Mann gehört. Dieser hatte das Geld lose in seiner Gesäßtasche bei sich getragen. Vermutlich war es ihm dann unbemerkt aus der Tasche gefallen. Die Beamten händigten dem Mann sein Eigentum wieder aus.