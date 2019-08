Moustafa Zein ist bereit, für seinen Erfolg hart zu arbeiten. Bisher hat sich der Eifer gelohnt. (Ingo Möllers)

Mit 17 haben die meisten Jugendlichen ihr Kinderzimmer mit gemütlichen Sitzgelegenheiten zum Chillen, ersten trendigen Inneneinrichtungsexperimenten und Postern versehen. Bei Moustafa Zein war das ein bisschen anders. Sein Jugendzimmer glich einem Konferenzraum. Denn der heute 22-Jährige wollte seinen Schülerjob in Form von privater Mathenachhilfe etwas... sagen wir mal: professioneller gestalten. Also flogen die Jugendmöbel raus, das Bett wanderte in den Abstellraum der elterlichen Wohnung, und ins Kinderzimmer zogen ein grauer Tisch, einige Stühle und eine Tafel ein. Das waren die Anfänge seines späteren Unternehmens Eazy Learning.

Man hätte da schon ahnen können, wo es mal hingeht. Dass er sich aber gerade mal ein Jahr später mit seiner Nachhilfe formvollendet selbstständig machen würde, hätten seine Eltern nicht gedacht. Zumal ihr Sohn gerade mitten im Abitur steckte. „Ich wollte aber nicht studieren, sondern mein eigenes Geschäft gründen“, sagt er. Und so kam es mit seinen wenig begeisterten Eltern zu einem Deal: Er durfte mit seiner Selbstständigkeit loslegen, wenn er studieren geht.

Während seine Mitschüler also für die Prüfungsphase lernten und sich verrückt machten, suchte Zein nach passenden Räumen für seine künftige Nachhilfeschule, fand sie am Ring in Ganderkesee und begann damit, Böden zu verlegen und mithilfe seines Vaters Wände einzuziehen. „Anfangs hatte ich hier nur einen Raum. mein Startkapital betrug ja gerade einmal 2000 Euro“, sagt er und ergänzt: „Das hatte ich mir komplett mit meinem Geld aus der Nachhilfe und Erspartem finanziert. Mit wachsendem Erfolg und Kapital kamen mehr Räume dazu.“

Nach dem Abi, das er trotz Selbstständigkeit bestand, begann er in Bremen ein Mathematikstudium. „Nach drei Monaten habe ich das abgebrochen“, gesteht er. Seine Nachhilfeschule lief inzwischen so gut, dass er lieber in Delmenhorst einen zweiten Standort eröffnen wollte. Wenngleich er immer auf die Hilfe seiner Eltern zählen konnte, war ihre Begeisterung über diesen Schritt trotzdem begrenzt, wie sich Zein erinnert: „Mein Vater hat immer gesagt: 'Wer versucht, 1000 Melonen zu tragen, lässt am Ende alle fallen.' Ich habe ihm dann immer geantwortet: 'Papa, ich hole mir einfach 1000 Leute, und jeder trägt eine Melone.' Für mich war immer klar, dass ich nicht alles alleine machen kann, sondern ein gutes Team brauche.“

Dank seines Teams konnte er nur ein Jahr später schon den dritten Standort in Hude eröffnen. „Normalerweise kommt kaum jemand zur Eröffnung einer Nachhilfeschule, und es meldet sich schon gar keiner am Eröffnungstag an“, sagt Zein und fügt hinzu: „Bei dieser Eröffnung haben sich vor Ort 20 Leute angemeldet.“ Inzwischen ist der Apfel im Eazy Learning-Logo auch in Wildeshausen, Oldenburg sowie im bayerischen Obernburg am Main und Schöllkrippen zu sehen. Und bis Ende dieses Jahres sollen weitere drei Standorte in Huchting, Oldenburg und Lemwerder hinzu kommen. „Wegen einer Schule habe ich das nicht angefangen“, erklärt Zein. „Ich wollte von Anfang an alles geben, weiter kommen und so hart arbeiten, als ob es 1000 Schulen werden sollen“, ergänzt er.

Zein selbst hat die Vorurteile, die ihm entgegen schlagen könnten, klar vor Augen: „Ich bin noch so jung und habe einen Migrationshintergrund.“ Seine Eltern stammen aus dem Libanon und sind als Kind beziehungsweise Jugendlicher in die Region gekommen. Doch seinen Erfolg beeinträchtigt das in keiner Weise. „Man selbst hat mehr Angst davor als die anderen. Denn zu spüren bekomme ich von den Vorurteilen, falls es denn welche gibt, gar nichts – im Gegenteil“, sagt er.

Bis vor den Sommerferien hat Zein noch selbst viel Matheunterricht gegeben. „Alles andere habe ich nebenbei gemacht. Aber das ist nicht mehr machbar, deshalb unterrichte ab diesem Schuljahr nicht mehr“, erzählt er. Die Nachfrage ist einfach so groß. „Das war sie schon immer“, sagt er und erklärt: „Das ist dem deutschen Schulsystem geschuldet. Viele Leute wollen es auf die Lehrer schieben, aber das stimmt nicht. Die haben einen großen Druck. Die haben Klassen mit 30 Schülern und müssen den vom Kultusministerium vorgegebenen Stoff abarbeiten. Da kann man doch gar nicht auf jeden einzelnen Schüler Rücksicht nehmen und merken, wenn einer zurückfällt.“

Doch Zein sieht noch einen weiteren Grund für den Erfolg der Nachhilfeschulen: „Die Leute lieben es, Abitur zu machen. Vor gar nicht all zu langer Zeit war es noch völlig in Ordnung, einen Haupt- oder Realschulabschluss und dann eine Ausbildung zu machen. Aber heute ist man ohne Abi irgendwie weniger wert – zumindest denken das viele“, sagt er.

Aber – und das betont Zein – Nachhilfe ist nicht nur für Schüler da, die versetzungsgefährdet sind, sondern für diejenigen, die höhere Ziele erreichen möchten, die sich etwas vorgenommen haben. „90 Prozent unserer Schüler sind Gymnasiasten. Viele von ihnen wollen einfach ihre Note verbessern. Wer später Medizin studieren möchte, ist mit einem Durchschnitt von 1,4 nicht zufrieden“, erklärt er. Das passt perfekt zu Zeins Maxime, die er seinen Schülern eintrichtert: Man kann einfach alles schaffen, wenn man will und sich anstrengt. Dann kann man auch wie Zein selbst noch eben eine Zweitfirma gründen, Eazy Study, und nebenbei ein Mathebuch schreiben.

„Ich werde oft gefragt, wie ich das alles schaffe. Aber das ist nicht die Frage. Denn wenn man weiß, warum man das macht, kommt das Wie von allein“, sagt der Jungunternehmer und berichtet: „Damals mit 16, als ich noch von meiner eigenen Nachhilfeschule träumte, musste ich immer an Leute wie Steve Jobs denken, der aus seiner Garage heraus etwas Riesiges aufgebaut hat. Solche Leute sind Motivatoren. Ich möchte auch etwas Großes schaffen und damit für andere junge Leute ein Motivator sein.“

Der Apfel in seinem Firmenlogo hat allerdings nichts mit Steve Jobs zu tun, wie Zein sagt. „Die anderen Nachhilfeschulen haben ein Geodreieck oder so etwas in ihrem Logo. Das ist doch langweilig. Das vergisst man. Aber einen Apfel nicht“, erklärt er. Ein wenig Kritik muss er hin und wieder wegen des „Z“ in seinem Firmennamen einstecken. „Das war ein Zufall. Mein Kumpel, der das Logo entworfen hat, hatte sich verschrieben und wir haben es zu spät gemerkt“, erzählt Zein, und weiter: „Aber ich wollte es nicht korrigieren. Denn ich möchte damit zeigen, dass wir alle Fehler machen und Fehler okay sind. Wenn man einen Fehler macht, lernt man daraus und macht es nächstes Mal besser.“