Jede Karte ist ein Unikat: In den Werkstätten der Diakonie Himmelsthür fertigen die Beschäftigten gerade Weihnachtsgrüße en gros, unter anderem für den Wildeshauser Unternehmer Ingo Hermes. (Martina I. Meyer)

Wildeshausen. Bis zum Weihnachtsfest sind es noch einige Wochen hin. Doch in den Tagesförderstätten der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen wird schon fleißig gearbeitet. Dort produzieren die Menschen mit Assistenzbedarf unter anderem 1000 Weihnachtskarten für das Wildeshauser Unternehmen Hermes-Systeme.

Bereits Anfang 2019 hatte Ingo Hermes, Geschäftsführer des Elektronikspezialisten, den Auftrag erteilt. „Wir engagieren uns seit langen Jahren auch im sozialen Bereich“, sagte Hermes, als er sich bei einem Ortstermin über den Fortgang der Arbeiten überzeugte. Bislang hatte Hermes-Systeme die Weihnachtskarten über UNICEF bezogen. Im vergangenen Jahr bekam Ingo Hermes allerdings eine Weihnachtskarte von Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski. Diese war in der Tagesförderung der Diakonie Himmelsthür entstanden. Und die Karte gefiel Hermes. „Wir haben aber die Diakonie Himmelsthür schon immer unterstützt. Und warum dann nicht auch die Weihnachtskarten hier vor Ort herstellen lassen?“, meinte der Wildeshauser Unternehmer.

Zumal Ingo Hermes über sein Unternehmen noch eine ganz besondere Beziehung zur Diakonie Himmelsthür hat. Die Pro-Werkstätten, eine weitere Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, produzieren im ehemaligen Firmengebäude von Hermes-Systeme am Westring. Dort entsteht derzeit eine weitere Lager- und Produktionshalle, in denen derzeit mehr als 60 Menschen einer Tätigkeit nachgehen. Ein zweiter Standort der Pro-Werkstätten findet sich auf dem Gelände der Diakonie Himmelsthür an der Dr.-Klingenberg-Straße. Dort sind mehr als 80 Menschen mit Assistenzbedarf beschäftigt.

An der Produktion der Weihnachtskarten sind jedoch ausschließlich Beschäftigte der Tagesförderstätten beteiligt. Sechs Werkstätten gibt es insgesamt, fünf davon arbeiten an den Weihnachtskarten, wie Rita Gogolin, Projektleitung der Tagesförderung, erläuterte. „Wir haben die Produktion auf verschiedene Arbeitsorte aufgeteilt. Dadurch kommt den Beschäftigten auch eine Abwechslung zugute.“

Etwa 140 Beschäftigte sind im Bereich der Tagesförderung tätig. Sie werden von 40 Beschäftigten der Diakonie Himmelsthür betreut und angeleitet. Helga Weller beispielsweise koordiniert als Bereichsleiterin die Abläufe.

Die Karten werden vollständig in Handarbeit hergestellt. Dazu zählt das Bekleben mit unterschiedlichen Motiven und das Falzen der Karten mittels einfacher Hilfsmittel. Die Beschäftigten waren mit großer Sorgfalt bei der Arbeit. Letztlich ist jede Karte, die von den Menschen mit Assistenzbedarf hergestellt wird, ein Unikat.

Bis Mitte November haben die Beschäftigten der Tagesförderung noch allerhand zu erledigen. Dann sollen die 1000 Weihnachtskarten an Hermes-Systeme ausgeliefert werden. Damit diese dann noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest bei den Kunden ankommen. Ingo Hermes zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Arbeit der Menschen in der Tagesförderung, die sorgfältig an seinen Weihnachtskarten arbeiteten.

Hermes-Systeme ist übrigens nicht das erste Unternehmen, welches mit der Tagesförderung der Diakonie Himmelsthür zusammenarbeitet. Bereits 2016 hatte der Brauer Thomas Bannas dort Flaschenträger aus Holz herstellen lassen. Die „Herrenhandtaschen“ fanden damals großen Anklang.