Bis in die 2000er Jahre hatte die Landdiskothek „Zum Sonnenstein“ in Harpstedt geöffnet, nun bekommt sie eine neue Heimat im Museumsdorf Cloppenburg. (Janina Rahn)

Tanzlokale, Musikclubs und Diskotheken – sie spielten für die Jugend der 1960er bis 1990er Jahre als Orte populärer Unterhaltungs- und Vergnügungskultur eine wichtige Rolle. Auch die Landdiskothek „Zum Sonnenstein“ in Harpstedt war ein solcher Ort, zumindest bis in die 2000er Jahre. Dann war Schluss. Im Museumsdorf Cloppenburg erhält die einstige Kultdisco derzeit eine neue Heimat, um Besuchern ein Stück Zeitgeschichte zu vermitteln. Dieses Projekt kommt offenbar auch auf Bundesebene gut an. Das Museumsdorf Cloppenburg hat im Rahmen des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (Bule) „Landkultur – kulturelle Aktivitäten und Teilhabe in ländlichen Räumen“ eine Förderzusage über 100 000 Euro erhalten.

Der Zusage ging ein arbeitsintensiver Antragsprozess von Seiten des Museumsdorfes voraus. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass das Ministerium unser Vorhaben unterstützt und wir unsere Vorstellungen nun umsetzen können“, erklärt Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne. Die erste Projektskizze wurde bereits Mitte 2017 eingereicht.

Der lange Weg bis zur Fördermittelzusage habe sich gelohnt. Das Vorhaben habe nicht nur durch die Erhaltung eines Stückchens ländlicher Jugendkultur in der Region überzeugt. Vielmehr liege die geplante Nutzung des Gebäudes dem Förderantrag zugrunde. Neben der klassischen musealen Erhaltung und Bewahrung liegt ein Hauptaugenmerk auf den aktiven und partizipativen Angeboten, die vom „Sonnenstein“ ausgehen werden, erläutert das Museumsdorf.

Mit der Translozierung der Landdiskothek erweitert das Mudeumsdorf nach eigenen Angaben seine Dokumentation und Vermittlung bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der allmähliche Wandel von der überwiegend landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft in der Weser-Ems-Region zur mehr und mehr konsum- und freizeitorientierten Bevölkerung in der Nachkriegszeit lasse sich beispielhaft an der Kultdisco „Zum Sonnenstein“ aus Harpstedt hervorragend darstellen.

Im September vergangenen Jahres wurde Stein um Stein die einstige Diskothek in Harpstedt abgebaut und mit Lastwagen nach Cloppenburg gefahren, um sie dort im Museumsdorf wieder aufzubauen. Ende November 2018 wurde Richtfest gefeiert.