Die Kanutour auf der Hunte erfreute sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit und findet sich auch in diesem Jahr wieder im Ferienpass-Programm. (Hauke Gruhn/Gemeinde Ganderkesee)

Ganderkesee. Mit dem Planen des Ganderkeseer Ferienpasses hat Kerstin Röhl inzwischen Routine. „Trotzdem ist der erste Gedanke jedes Jahr: Wie bekomme ich bloß wieder genug Angebote zusammen?“, erzählt die Organisatorin. „Und am Ende sind es wieder deutlich mehr als 100 geworden.“ Aus exakt 109 Angeboten (und damit zwei mehr als im Vorjahr) können Kinder und Jugendliche für diese Sommerferien aussuchen. Und an diesem Montag, 6. Mai, startet bereits die Anmeldephase.

Natur, Sport, Kreatives – die Bandbreite ist erneut groß. „Neben den Klassikern gibt es auch etliche Neuheiten“, betont Röhl. Dazu gehören etwa der „Schnupperkurs Sommerbiathlon“, ein interkommunales Bowlingturnier, Hüpfen im „Jump-House Bremen“ oder Workshops im Museumsdorf Cloppenburg. Röhl: „Da bin ich sehr gespannt, wie das angenommen wird.“ Einen Schwerpunkt bildet in diesem Jahr das Thema „Medien“. Video-Dreh, Fotografieren mit Greenscreen, Programmieren mit Scratch, Arbeiten mit Actionbound, Kreatives Arbeiten mit Tablets und Stopmotion – gleich sechs Angebote befassen sich hiermit. „Bei einigen dieser Angebote arbeitet unser Jugendzentrum Trend auch mit der Regio-VHS zusammen“, berichtet die Ferienpass-Organisatorin.

Beliebt und gut nachgefragt war im vergangenen Jahr etwa die Kanutour auf der Hunte, die diesmal wieder ganz zu Beginn der Sommerferien am 4. Juli auf dem Programm steht. Neben Natur- und Walderlebnissen stehen auch Musik- und Tanzangebote, Nähen, Pferd- und Ponyangebote, eine Übernachtung in der Jagdhütte, Bastel- und Kreativangebote, die Besichtigung des Weserstadions oder Koch- und Backangebote zur Auswahl. Lasertag, Windsurfen, Sport-Stacking (Becherstapeln), „Drums Alive“, Bouldern, Fußball-Golf und Wasserski runden das Angebot ab. „Es haben sich wieder viele Organisationen, Vereine, Jugendzentren, Einrichtungen und auch Einzelpersonen gemeldet, sodass wir wieder eine große Vielfalt von Aktionen anbieten können“, freut sich Kerstin Röhl.

Zu den beliebtesten Aktionen gehören sicher wieder die Tagesfahrten, die in diesem Jahr zum Heide-Park Soltau, in den Tier- und Freizeitpark Thüle, nach Schloss Dankern, zur Shoppingtour und ins Miniaturwunderland nach Hamburg sowie in den Tier- und Freizeitpark Jaderberg führen. „Bei sehr großer

Nachfrage werden wir versuchen, wieder einen weiteren Bus zu organisieren“, verspricht Röhl.

Maximal acht Wünsche möglich

Wer am Ferienpass teilnehmen möchte, kann sich vom 6. bis 22. Mai 2019 über die Seite www.ferienpass-ganderkesee.de einen Account anlegen und eine persönliche Liste mit Wunschveranstaltungen zusammenstellen. Wichtig dabei: Die Accounts aus dem Vorjahr sind nicht mehr aktiv. Maximal acht Veranstaltungswünsche sind möglich. Wer nicht allein an den Aktionen teilnehmen möchte, hat die Möglichkeit, einen Freund als Wunschpartner einzuladen. Die Details zum Anmeldeverfahren werden auf der Ferienpass-Seite in der Hilfe-Rubrik erläutert. Wer für die Registrierung keinen eigenen PC zur Verfügung hat, kann in eines der drei Jugendhäuser (Trend in Ganderkesee, Kaffeepott in Bookholzberg, Horst in Schönemoor) gehen und dort die Computerarbeitsplätze nutzen.

Bis spätestens 28. Mai erhalten die Teilnehmer per E-Mail eine Nachricht über die zugelosten Veranstaltungen und die Kosten. „Jeder sollte zu Ferienbeginn und danach hin und wieder im eigenen Account gucken, ob es vielleicht Neuigkeiten zu den gebuchten Veranstaltungen gibt, etwa über Ausfälle oder Änderungen bei der Uhrzeit“, rät Röhl.

Vom 29. Mai bis zum 14. Juni müssen die Teilnehmergebühren auf das Konto der Gemeinde Ganderkesee überwiesen werden. „Erst nach Geldeingang und Abgabe der Einverständniserklärung sind die Kinder und Jugendlichen verbindlich angemeldet“, betont die Organisatorin. „Freie Plätze werden ab dem 24. Juni zur weiteren Buchung zur Verfügung gestellt.“ Eine allgemeine Einverständniserklärung ist bis zum 28. Juni ausgefüllt und mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei der Gemeinde einzureichen. Die Einverständniserklärung ist unter „Downloads“ oder im Infoflyer zu finden. „Für ausgewählte Aktionen ist eine besondere Einverständniserklärung erforderlich, die die Teilnehmer ausgefüllt am Tag der Veranstaltung mitbringen müssen", erklärt Kerstin Röhl. Dies gelte etwa für Kletterangebote, Lasertag und Wasserski.

Wer Fragen zur Registrierung oder zur Erstellung der Wunschliste hat, kann während der Registrierungsphase eine E-Mail schreiben an ferienpass@ganderkesee.de. Wer zurückgerufen werden möchte, sollte seine Telefonnummer angeben. „Das Online-Anmeldeverfahren hat sich so bewährt, dass eine telefonische Anmeldung oder eine Sprechstunde überflüssig geworden sind“, erklärt Röhl.

Die Flyer werden an alle Grundschüler und Oberschüler bis einschließlich Klasse acht verteilt und liegen in den Jugendhäusern, Bürgerbüros und Büchereien sowie im Sekretariat des Gymnasiums aus.