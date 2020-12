Auf 128 Seiten hält die Volkshochschule Wildeshausen in ihrem neuen Programmheft 501 Kursangebote bereit. (INGO MöLLERS)

Dem tristen Alltag in der Corona-Pandemie trotzt die Volkshochschule (VHS) Wildeshausen mit ihrem neuen, bunten Programmheft. Auf 128 Seiten finden sich darin 501 Angebote, darunter 87 neue Kurse. Eines der Hauptthemen für das kommende Semester ist die „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, die sich die Volkshochschulen in Deutschland auf ihre Agenda 2021 gesetzt haben. Beim Kurs „Steck-Möbel und Schneidebretter“ werden zum Beispiel ausgediente Holzpaletten in formschöne und strapazierfähige Sitz-Design-Objekte verwandelt. Dass man auch im Büro nachhaltig arbeiten kann, zeigt der Kurs „PDF-Bearbeitung und Dokumentenmanagement“. Dieser bietet Möglichkeiten, wie der Weg ins papierlose Büro gelingen kann.

Ab in die Fahrradwerkstatt

In der Fahrradwerkstatt lernen Erwachsene und Jugendliche, wie man die plötzlich auftretenden Wehwehchen des Drahtesels auch ohne fremde Hilfe mit ein paar einfachen Handgriffen beseitigt und sich dadurch teure Fahrradreparaturen erspart. Und selbst die kleinen VHS-Besucher widmen sich dem Thema Nachhaltigkeit. Im Kurs „Lirum, Larum, Löffelstiel“ werden selbst gebackenes Brot und selbst gekochte Marmeladen kreiert und dabei auf heimische Obst- und Gemüsesorten zurückgegriffen.

Neben dem BNE-Schwerpunkt stehen aber natürlich auch die klassischen VHS-Themen wie Sprachen, EDV, Gesundheit oder Kultur auf dem Programm. Bei der Mondscheintour geht es mit Kanus auf der Hunte von Colnrade nach Wildeshausen – vorbei an Tieren am Ufer – dem Sonnenuntergang entgegen. Ein „Dolce Vita Picknick“ am Sandstrand rundet die Tour kulinarisch ab.

Wer sich sportlich betätigen möchte, der muss nicht immer in ein Fitnesscenter gehen. Auch der Park oder ein Wald eignen sich hervorragend für die „Outdoor-Fitness“, die die VHS ebenfalls im Angebot hat. Trainiert werden dabei Gleichgewicht und Koordination sowie die Stabilität des Körpers.

In die Natur führen auch die Skizzenspaziergänge durch die Burgwiese, entlang der Hunte oder rund um die Alexanderkirche. Die Kursteilnehmer gelangen dabei zu ihren ersten eigenen Zeichenskizzen und lernen etwas über Perspektive, Licht und Schatten sowie über verschiedene Strichtechniken.

Wer sich sprachlich weiterbilden möchte, der kann im kommenden Semester bei der VHS auch Chinesisch lernen. Neben einem Einblick in die Sprachstrukturen wird ein erster Wortschatz vermittelt. Außerdem erlernen die Teilnehmer die ersten chinesischen Schriftzeichen.

Krisen als Chance

Mit dem Thema „Resilienz im beruflichen Kontext“ befasst sich ein neues Kursangebot. Dabei geht es darum, herausfordernde Situationen konstruktiv zu meistern und Krisen als Chance zu begreifen. Das Angebot richtet sich an Lehrer und anderen Menschen aus erzieherisch-pädagogischen Berufen, aber auch an Mitarbeiter, die sich mit betrieblicher Gesundheits- und Resilienzförderung befassen.

Fast die Hälfte der 10 500 Programmhefte sind inzwischen an Haushalte verteilt worden. Weitere Exemplare gibt es bei Banken, in Geschäften und Arztpraxen sowie natürlich bei der VHS Wildeshausen selbst. Auch kann man sich das Heft von der VHS zuschicken lassen. Für Schnellentschlossene gibt es bis zum 11. Januar einen Frühbucherrabatt, der auch bei späteren Kursen gewährt wird, sofern man sich vier Wochen vor Beginn anmeldet.

Anmeldungen zu den Veranstaltungen der VHS Wildeshausen können online über die neue Homepage unter www.vhs-wildeshausen.de oder schriftlich, telefonisch, per Fax und persönlich in der Geschäftsstelle der VHS an der Wittekindstraße 9 erfolgen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat auch die Arbeit der VHS Wildeshausen im Jahr 2020 deutlich beeinflusst. Im kulturellen Bereich mussten mehrere Veranstaltungen abgesagt oder auf das kommende Jahr verschoben werden. „Corona hat für unsere Mitarbeiter jede Enge Arbeit bedeutet“, sagte der VHS-Leiter Hinrich Ricklefs bei der Programmvorstellung. Von Mitte März bis in den Mai hinein seien die Beschäftigten in Kurzarbeit gewesen. Die Dozenten, die zum Großteil als Honorarkräfte tätig sind, mussten in dieser Zeit indes auf ihre Einnahmen verzichten.