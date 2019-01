Eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren wegen Totschlags erwartet den 30-jährigen Delmenhorster, der seine Lebensgefährtin im November 2017 in einer Garage auf dem brachliegenden Bahngelände am Winterweg in Delmenhorst getötet haben soll. Das Landgericht Oldenburg ging mit seiner Verurteilung am letzten Prozesstag an diesem Freitag sogar noch über das von der Oberstaatsanwaltschaft geforderten Strafmaßes von zwölf Jahren Haft hinaus.

Das Gericht sei „ohne jeden Zweifel“ davon überzeugt, dass der Angeklagte seine Freundin mit über 80 Hammerschlägen getötet hat, während das Opfer noch im verzweifelten Kampf ums Überleben versucht habe, sich zu schützen. „Aber Sie waren körperlich überlegen und hatten zudem noch einen Hammer“, sagte der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann bei der Urteilsverkündung. Zudem war an dem Hammer die DNA des Angeklagten sowie Blut des Opfers nachgewiesen worden.

Das Geschehen dauerte, das Opfer habe mindestens zehn Minuten das Ganze bewusst wahrgenommen, ehe es qualvoll verstarb. Die Eifersucht, wegen der der Angeklagte die Tat begangen haben soll, wurde für das Gericht auch noch mal dadurch bestätigt, dass der Täter dem Opfer nach der Attacke auch noch die Hose heruntergezogen und es entblößt hatte. Auch ein Großteil der Schläge wurde vor allem im Bereich von Oberschenkeln und Hüften sowie Unterleib verübt, also im Bereich, wo die Sexualorgane liegen. „Das fällt auf“, sagte Bührmann.

Anschließend habe der 30-Jährige die sterbende oder bereits tote Frau zurückgelassen und sei 30 Minuten in die Innenstadt gegangen. Dabei sei er „außerordentlich ruhig“ gewesen, habe Zeit am Bahnhof verbracht, in Aschenbechern herumgesucht (wie Videoaufnahmen beweisen) und vermutlich dabei nachgedacht. „Wenn man seine Freundin tot auffindet, rennt man doch direkt zur Polizei“, bemerkte Bührmann. Man treibe sich nicht erst noch am Bahnhof herum und suche nach Pfandflaschen oder Zigarettenstummeln.

Angeklagter wirkte desinteressiert

Bei der Polizei trat der Angeklagte dann zunächst unruhig auf, nachdem er den Polizisten jedoch den Tatort gezeigt hatte, war er wieder so ruhig gewesen, dass es den Polizisten aufgefallen war, wie mehrere Zeugenaussagen belegten. „Sie waren nicht unruhig, weil ihre Freundin tot war, sondern weil Sie nicht wussten, was mit Ihnen passiert“, hielt der Vorsitzende Richter dem Angeklagten vor. Auch das verhaltene Auftreten des 30-Jährigen im Prozess war dem Gericht aufgefallen. „Als grausamste Details geschildert wurden, wirkten Sie nicht sehr beteiligt, teils sogar desinteressiert“, bemerkte Bührmann.

Einzig und allein der Umstand, dass der 30-Jährige relativ sauber und ohne Spuren bei der Polizei auftauchte, sprach laut Bührmann für den Angeklagten. „Aber die Witterung legt es nah, dass Sie eventuell Handschuhe an hatten“, bemerkte er. Außerdem habe das Opfer vorwiegend innere Blutungen und Quellblutungen gehabt, sodass kein Blut gespritzt sei. „Das entlastet Sie nicht entscheidend.“

Dass das Gericht statt der von der Staatsanwaltschaft geforderten zwölf Jahren Haft den Angeklagten sogar zu 13 Jahren Freiheitsstrafe verurteilte, begründete Bührmann mit dem Ausmaß an Brutalität und den enormen Qualen des Opfers. Die Tat sei so „grauenvoll und von Rohheit geprägt“, dass man noch über das geforderte Strafmaß hinausgegangen sei. Mildernde Umstände oder eine verminderte Schuldfähigkeit sah das Gericht in dem Fall ebenfalls nicht gegeben.

Rechtsanwalt Axel Heinken, der den Angeklagten verteidigte, hatte zuvor in seinem Plädoyer einen Freispruch gefordert. „Wir können uns hier nur auf Indizien verlassen“, sagte Heinken. Niemand habe die Tat beobachtet und das einzige, was seinen Mandanten tatsächlich belaste, sei die Aussage des Zeugen, der berichtet hatte, der Angeklagte hatte die Tat ihm gegenüber zugegeben – in einer Situation, in der beide betrunken gewesen seien und keiner mehr nachvollziehen könne, was genau gesprochen worden sei. Dass der 30-Jährige dabei auch Täterwissen offenbarte und von Hammerschlägen berichtete, habe er sich auch zusammenreimen können, nachdem er den Tatort gesehen habe und dort auch der Hammer sichtbar in der Garage gelegen habe.

Heinken appellierte auch noch einmal an das Gericht, sollte es seiner Forderung auf Freispruch nicht folgen, eine Verurteilung nicht wegen Totschlags sondern nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge auszusprechen. Denn der Täter habe nach einem ersten Schlag mit dem Hammer auf den Kopf davon abgelassen und danach nur noch auf den Körper eingewirkt. Zudem seien die Verletzungen selbst nicht tödlich gewesen. Das Opfer habe noch gelebt, als der Täter ging. Er habe nicht ahnen können, dass sie an den Folgen verstarb. „Nach 80 Hammerschlägen dieses Ausmaßes wird kein Mensch geglaubt haben, dass sie noch lebt“, konterte Bührmann in seinem Urteil. Auch habe der Angeklagte bei der Polizei von „Mord“ und „tot“ gesprochen. „Wenn sie noch gelebt hat, als Sie sie zurückließen, war Ihnen das nicht bewusst oder Sie haben damit gerechnet, dass sie stirbt“, sagte der Richter gegenüber dem Angeklagten.