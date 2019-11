Weihnachtsmänner hatten in Delmenhorst gut zu tun. So war es jedenfalls vor 25 Jahren. (Moritz Frankenberg/DPA)

Das Wasser aus dem Hahn wird teurer. Mit Beginn des nächsten Jahres steigt der Kubikmeterpreis in Delmenhorst um 13 Pfennig von 2,50 auf 2,63 Mark. Kurios dabei: Obwohl allerorten ein sparsamer Umgang mit dem Lebenselixier gepredigt wird, sind die Bürger in diesem Fall für ihre Sparsamkeit nicht belohnt worden, denn als einen der Gründe für die Preiserhöhung um 5,2 Prozent nannte Stadtkämmerin Cornelia Heintze im Stadtwerkeausschuss den geringeren Wasserverbrauch. Er sei von 4,385 Millionen Kubikmetern im vergangenen auf zu erwartende 4,307 Millionen Kubikmeter im laufenden Jahr zurückgegangen, und für das nächste Jahr werde mit einer Stagnation des Wasserabsatzes gerechnet. (17. November 1994)



Der am 23. November beginnende Delmenhorster Weihnachtsmarkt ist in Richtung Rathaus erweitert worden und somit diesmal etwas größer als gewohnt. Dafür weichen die Wochenmarktbeschicker, die am Rathaus ihren Platz haben, vorübergehend in Richtung Mühlendamm aus. Rings um den Weihnachtsmark erwartet die Besucher das gewohnt vorweihnachtliche Programm mit dem beliebten Lichterfest im Mittelpunkt. So werden an den Wochenenden wieder Turmbläser von der Buchhandlung Horstmann aus zu hören sein, gibt es ein plattdeutsches Weihnachtskonzert auf dem Marktplatz, und auch der „Bremer Container“ von Radio Bremen wird diesmal zum Weihnachtsmarkt kommen und von dort berichten. Einen besonderen Programmpunkt steuert der Hasberger Bläserkreis bei: An den Sonnabenden vor dem zweiten und vierten Advent wird er am Markt im Duett mit dem Glockenspiel des Juweliers Wieting spielen. (19. November 1994)



In Ganderkesee entsteht mehr preisgünstiger Wohnraum: Auf dem Gelände der ehemaligen Engelbart'schen Mühle ist jetzt der Grundstein für neun Mietshäuser mit insgesamt 53 Mietwohnungen gelegt worden. Die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft (GSG) Oldenburg lässt sich das Vorhaben elf Millionen Mark kosten. Die ersten Sozialwohnungen sollen bereits im nächsten Jahr, alle 53 Wohnungen spätestens im Mai 1996 bezugsfertig sein. Damit schließt sich – nachdem bereits 80 vorwiegend Eigentumswohnungen entstanden sind – die Bebauung des Areals. Damit sich die neuen Mietshäuser mit ihren Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen gut in die Umgebung einfügen, wurde laut GSG Wert auf kleinere Einheiten und eine aufgelockerte Bebauung gelegt. Die Gebäude haben eher den Charakter von Reihenhäusern als von Mietwohnungsbauten und verfügen großteils über separate Eingänge. Die Erdgeschosswohnungen sind behindertenfreundlich ausgelegt. Die Kaltmiete ist auf 9,40 Mark pro Quadratmeter begrenzt. (17. November 1994)



Seit zehn Jahren sorgen in Adelheide Eltern für einen sicheren Schulweg. Bei Wind und Wetter geben sie zweimal täglich darauf acht, dass die Adelheider Grundschüler sicher zu ihrer Schule und zurück nach Hause gelangen. Jetzt hielten die Elternlotsen in einer kleinen Feierstunde im Hotel Goldenstedt Rückblick auf die vergangene Dekade. Anlass zur Gründung der Elternlotsen seien damals die immer gefährlicheren Verkehrsverhältnisse gewesen. Und da Schülerlotsen erst ab dem fünften Schuljahr eingesetzt werden dürfen, musste eine andere Lösung her: die Elternlotsen. Heinz Lohmann hatte damals die Idee, und Sabine Kaufmann hauchte der Aktion mit viel Organisationstalent Leben ein. In den vergangenen zehn Jahren sind in Adelheide mittlerweile 111 Elternlotsen eingesetzt worden. In dieser Zeit hat sich auf dem Weg der kleinen Schüler kein Unfall ereignet. Um den Lotsendienst an der Grundschule kontinuierlich aufrechtzuerhalten, spricht Sabine Kaufmann die Eltern, deren Kinder neu eingeschult werden, schon vor den Sommerferien auf einem Informationsabend an. Die Resonanz sei erstaunlich: Rund 40 Prozent der Elternschaft der ersten Klassen beteiligten sich an der Initiative. Die Elternlotsen kommen dann je nach Stundenplan ihrer Kinder zum Einsatz. Kaufmann: „Die Eltern verlassen quasi gemeinsam mit ihren Kindern das Haus und kommen auch gemeinsam zurück.“ (21. November 1994)



Die von der Stadt von 6,5 auf 16 Pfennig pro Quadratmeter erhöhte Pachtgebühr sorgte für reichlich Diskussionsstoff auf der Jahreshauptversammlung der Deichhorster Kleingärtner. Denn mit den 16 Pfennigen allein sei es nicht getan, hieß es, hinzu komme auch noch die auf alle Kleingärtner umgelegte Pachtgebühr für die Wege und Plätze in der Anlage, was für jeden Kleingärtner eine Pachtgebühr von 21 Pfennigen pro Quadratmeter bedeute. Oberbürgermeister Jürgen Thölke, der als Gast an der Versammlung teilnahm, erklärte, Delmenhorst läge mit 16 Pfennigen pro Quadratmeter noch im unteren Bereich der Pachtgebühren, möglich sei sogar eine Anhebung bis auf 60 Pfennig. Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde der Vorsitzende Holger Ortel von den Deichhorster Gartenfreunden in seinem Amt bestätigt. (21. November 1994)



Weihnachtsmänner haben in Delmenhorst ganz schön zu tun. So standen im vergangenen Jahr allein am Heiligen Abend 130 Einsätze auf dem Dienstplan der „Rauschebärte“, wie die Jobvermittlung im Delmenhorster Arbeitsamt mitteilt. Hinzu seien in den Tagen davor noch Auftritte in Kindergärten und bei Weihnachtsfeier von Firmen gekommen. Da gilt es, sich rechtzeitig um ausreichend Gabenbringer zu kümmern. Zehn Weihnachtsmänner stehen bereits für einen Einsatz parat, doch es werden noch mehr benötigt, denn: „30 bis 40 Nachfragen haben wir schon“, sagt Dörte Paradies von der Jobvermittlung. Nach dem ersten Advent kämen aber erfahrungsgemäß noch weitere dazu. Für einen Weihnachtsmanneinsatz wäre eine kräftige Statur von Vorteil, erklärt Dörte Paradies, mitunter tut's aber auch schon ein Kissen. 40 Mark gibt es für einen Auftritt am Tannenbaum. Die meisten Delmenhorster Weihnachtsmänner kommen übrigens von der Universität, es sind Studenten. (22. November 1994)



