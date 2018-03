Das Josef-Hospital in Delmenhorst. (INGO MÖLLERS)

Freitag wird ein schwarzer Tag am Josef-Hospital Delmenhorst (JHD). Am Freitag werden die Kündigungsgespräche geführt. Rund 130 Mitarbeiter müssen zum 30. Juni das Haus verlassen. Das sind mehr, als ursprünglich einmal angekündigt wurden – weil ja auch die, die bereits gegangen sind, mit einberechnet werden müssen. Entsprechend war der Betriebsratsvorsitzende Gert Prahm auch nicht glücklich mit dem Verhandlungsergebnis. „Zufrieden kann man mit der Zahl nicht sein. Sie ist meines Erachtens zu hoch“, sagte er.

112 Vollzeitstellen müssten abgebaut werden, hieß es Ende November vom Insolvenzrechtler Mark Boddenberg, von den Streichungen würden wahrscheinlich 160 Menschen betroffen sein. Aber: Bis Mitte Januar hatten schon einige Kollegen das Krankenhaus initiativ verlassen, das entsprach rund 70 Vollzeitstellen. Das erzählte Geschäftsführer Florian Friedel seinerzeit dem DELMENHORSTER KURIER. „Man kann die Zahlen nicht einfach saldieren, weil die Mitarbeiter, die gegangen sind, nicht immer da gehen, wo wir einen Überhang haben. Wovon wir ausgehen, ist, dass wir noch Kündigungen für etwa 50 bis 60 Vollzeitkräfte aussprechen müssen. Die werden sich grundsätzlich über alle Arbeitsbereiche und Dienstarten verteilen“, führte er aus. Was nicht ganz aufging. Weil das Krankenhaus eh schon zu wenig Ärzte hat, trifft es die Mediziner eben nicht. In der Küche werden dagegen rund die Hälfte der Beschäftigten gehen müssen, zumal die Verpflegung schon an einen externen Dienstleister übergeben wurde und in der Krankenhausküche das angelieferte Essen nur noch aufgewärmt werden muss.

Mehr zum Thema Delmenhorst unterzeichnet Kaufvertrag für Josef-Hospital Zum 1. April soll das Josef-Hospital wieder zu 100 Prozent der Stadt Delmenhorst gehören. Am ... mehr »

Laut Betriebsratschef Prahm war die Zahl der Beschäftigten, die im Rahmen der Sanierung das Haus verlassen sollten, zwischenzeitlich noch größer. Das Gesamtkonstrukt der Entlassungen zu verstehen, ist aber sowieso nicht so einfach, dahinter steckt eine komplizierte Arithmetik, wie der Krankenhaus-Geschäftsführer erklärt. Insgesamt sind es 120 Stellen, die gestrichen werden müssen, erklärt er. Einige davon seien tatsächlich schon verwaist. „Andererseits wird aber auch Mitarbeitern gekündigt, die in den letzten Monaten und Jahren, zum Beispiel aufgrund einer Langzeiterkrankung, gar nicht aktiv im Krankenhaus tätig waren und somit gar keine Stelle besetzt hatten“, sagt Friedel. In diesen Fällen trifft es also einen Mitarbeiter, hinter dem aber keine Stelle steht. Friedel minimiert so das Risiko, dass sich auf einmal diese Kollegen wieder gesund melden und ein Anrecht auf Weiterbeschäftigung haben.

„Darüber hinaus haben wir circa zehn Stellen im Servicebereich unbesetzt, die wir intern besetzen wollen. Diese Stellen werden wir einigen betroffenen Mitarbeitern anbieten. Wird diese Möglichkeit eines neuen Einsatzgebietes genutzt, reduziert sich die Zahl der auszusprechenden Kündigungen nochmals“, erklärt Friedel, warum bis Freitag auch noch ein bisschen Bewegung in der Sache ist. Rechne man diese drei Effekte heraus – also die Bereits-Gegangenen, die Langzeiterkrankten, die Intern-Umverteilten –, komme man auf rund 130 Mitarbeiter, „denen wir Ende der Woche die Kündigung aussprechen müssen. Am Ende werden rund 830 Mitarbeiter im Krankenhaus tätig sein. Stand heute sind es also rund 960.“

Dass bereits jetzt gekündigt wird und nicht erst zum Ende des Monats, hängt damit zusammen, dass bis zum Betriebsübergang in die neue städtische Gesellschaft laut Kaufvertrag 95 Prozent des Personalkonzeptes umgesetzt sein müssen. Wird dieses Ziel nicht erreicht, kann die Stadt von ihrem Vertrag zurücktreten. Und nach der Kündigung haben die Betroffenen 21 Tage Zeit, eine Kündigungsschutzklage einzureichen. Wobei zu viele Arbeitsrechtsprozesse auch einen Rückzug der Stadt zur Folge haben könnten, hatte Friedel in einer Mitteilung an die Mitarbeiter geschrieben. „Wir müssen gucken, wie die Kollegen am Freitag die Nachricht aufnehmen“, sagte Prahm. Die im Haus beschäftigten Psychologen und Seelsorger stünden dann genauso für Gespräche bereit wie die Mitarbeitervertreter.

Auch die Beschäftigten, die bleiben, müssen die eine oder andere Kröte schlucken. So ist im Rahmen des Insolvenzverfahrens bereits der Vertrag mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) gekündigt worden. Für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes ist das ein weiteres Standbein der Altersvorsorge. Derzeit suchen der Betriebsrat und die Geschäftsleitung einen Ersatz über einen privaten Anbieter. Auch bei den Überstunden müssen die Beschäftigten Einbußen hinnehmen: 70 Prozent der Überstunden können nur in die neue Gesellschaft mitgenommen werden, maximal aber 30 Stunden. Wer die Realität in einem Krankenhaus kennt, weiß, dass also so ziemlich alle Mitarbeiter massiv Überstunden abtreten. Betroffene können diese verlorenen Überstunden für die Forderungstabelle des Insolvenzverfahrens anmelden. Ob aber am Ende genug Geld vorhanden ist, um diese Ansprüche zu befriedigen, ist unklar.

Unruhe in der Politik

Derweil scheint sich in der Politik Unmut über die Informationspolitik von Oberbürgermeister Axel Jahnz aufgestaut zu haben. Nachdem der DELMENHORSTER KURIER in der Vorwoche exklusiv berichtet hatte, dass der Standort für den Krankenhaus-Neubau nicht mehr in Stein gemeißelt die Stadtmitte sein muss, wurde fraktionsübergreifend eine Sondersitzung des Verwaltungsausschusses (VA) beantragt. Allerdings ist es Jahnz im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung am vergangenen Freitag gelungen, die Politik von der Sitzung abzubringen, um weiterhin in Ruhe arbeiten zu können und die kurz vor der Vollendung stehende Übernahme des Krankenhauses nicht zu gefährden. Dass aber teilweise die Medien besser als die Politik informiert waren, störte einige Ratsleute. Unbekannt ist beispielsweise auch der Kaufpreis des Krankenhauses. Laut Jahnz wurde darüber Stillschweigen vereinbart. Selbst Politiker kennen den Preis nicht. Auch sind weitere Vertragsdetails unbekannt, was Eva Sassen (Bürgerforum/Freie Wähler/Unger) als Alarmsignal wertet: "Wir fordern, ordentlich informiert zu werden, und warnen vor Jahnz'schen Methoden von schnell einberufenen Sondersitzungen in sitzungsfreier Zeit, auf denen weitere Millionen bewilligt werden sollen, um einen angeblich alternativlosen Weg zu beschreiten."