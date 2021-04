Ein hoher Sachschaden ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 entstanden. Laut Polizeibericht fuhr ein 34-jähriger Mann aus Aurich mit seinem Auto in Fahrtrichtung Osnabrück, als er zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Hatten beabsichtigte, einen anderen Wagen zu überholen. Beim Überholvorgang verloren die Reifen aufgrund der Regenwassermassen den Kontakt zur Fahrbahn, sodass der 34-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er schleuderte über den Haupt- und Seitenstreifen, touchierte die Außenschutzplanke und kam schließlich an der Mittelschutzplanke entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 13.000 Euro.