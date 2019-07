Schwere Verletzungen hat eine junge Radfahrerin am Montagmittag bei einem Unfall in Delmenhorst davongetragen. Wie die Polizei mitteilt, war das 13-jährige Mädchen mit seinem Fahrrad gegen 12.35 Uhr auf dem Kieler Weg in Richtung Bremer Straße unterwegs. An der Einmündung befuhr sie den linken Radweg an der Bremer Straße, um ein kurzes Stück in Richtung Stadtmitte zu fahren und dann die Straßenseite zu wechseln. Um die Straße zu überqueren, fuhr sie unvermittelt über einen Fußgängerüberweg. Dabei wurde sie von einem Auto eines 34-jährigen Delmenhorsters erfasst, der die Bremer Straße in Richtung Bremen befuhr. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, heißt es. Durch den folgenden Sturz zog sich das Mädchen oberflächliche Verletzungen an Kopf, Schulter, Händen und Füßen zu. Die 13-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und zur Beobachtung stationär aufgenommen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 1500 Euro beziffert.