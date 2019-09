Zeugen können sich bei der Polizei Hude unter (04408)/806 69 80 melden. (dpa)

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hude am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach ereignete sich der Unfall gegen 16.40 Uhr. Nach Polizeiangaben befuhr der Junge mit seinem Rad die Straße Tempel. Er wollte über die Vielstedter Straße in den gegenüberliegenden Wirtschaftsweg fahren. Dabei übersah ihn ein von rechts kommendes Fahrzeug. Der 90-jährige Fahrer und der Junge prallten zusammen. Mit einer Kopfverletzung wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 4000 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei Hude unter (04408)/806 69 80 melden. (mmi)