Schwere Kopfverletzungen hat sich ein 13-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Hude zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche aus Hude gegen 16.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Tempel unterwegs und beabsichtigte die Vielstedter Straße zu queren, um in den gegenüberliegenden Wirtschaftsweg zu gelangen. Er übersah dabei den von rechts kommenden 90-jährigen Autofahrer, der die Vielstedter Straße befuhr. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Junge schwer verletzt wurde. Er kam mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Die Beamten bezifferten den Sachschaden auf rund 4000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich mit der Inspektion Hude unter der Telefonnummer 0 44 08 / 8 06 69 80 in Verbindung zu setzen.