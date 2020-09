Die Tests von Mitarbeitern eines fleischverarbeitenden Betriebs in Hatten hat 14 neue Infektionen ergeben. Alle 140 Mitarbeiter müssen nun in Quarantäne, der Betrieb ruht ab Montag. (Oliver Berg/dpa)

Nun gibt es auch Corona-Infektionen in der Belegschaft eines fleischverarbeitenden Betriebes in der Gemeinde Hatten. Dies hat das dauerhaft engmaschige Screeningverfahren des Landkreises Oldenburg ans Tageslicht gebracht. "Insgesamt wurden laut Landkreissprecher Oliver Galeotti bei 113 durchgeführten Testungen 14 Infektionen mit dem Corona-Virus festgestellt, wovon sieben Mitarbeiter im Landkreis Oldenburg wohnhaft sind. Sieben weitere positiv Getestete wohnen in der Stadt Oldenburg.

„Die Anzahl der Infektionen ist gemessen an der gesamten Belegschaft von rund 140 Personen hoch. Weil eine Trennung der Mitarbeiter in Kohorten durch überlappende Arbeitszeiten und den räumlichen Gegebenheiten nicht möglich ist, haben wir für alle Mitarbeiter eine 14-tägige Quarantäne verfügt. Darüber wurde das Unternehmen und auch die gesamte Belegschaft entsprechend schriftlich informiert“, erklärt Landrat Carsten Harings in diesem Zusammenhang.

Dies bedeutet, dass der Betrieb für diese Zeit ruht. Lediglich die noch im Produktionsverlauf vorrätigen Fleischwaren dürfen bis Montag mit nur einer Schicht verarbeitet werden. Weitere Ware darf nicht angeliefert werden. Für diese eine noch zu erledigende Schicht erhält ein kleiner Teil der Belegschaft, der möglichst nah am Betrieb wohnt ist, eine sogenannte Arbeitsquarantäne. Dies bedeutet, dass ausschließlich nur für die in der Verfügung beschriebenen Arbeit und den dafür benötigten Zeitraum die häusliche Quarantäne verlassen werden darf. Es darf auch nur der direkte Weg zur Arbeit und zurück erledigt werden. Nach Abschluss der Schicht ist die Arbeitsquarantäne vorbei und es gilt auch für diese Mitarbeiter strikte häusliche Quarantäne.

Wie genau die Infektionswege ware,n konnte das Gesundheitsamt des Landkreises noch nicht abschließend ermitteln. Es gebe jedoch Hinweise auf Reiserückkehrer, dieser Ansatz werde derzeit nachverfolgt, erklärt Galeotti. Die Kreisverwaltung erhofft sich dann auch Erkenntnisse darüber, warum so viele Mitarbeiter gleichzeitig positiv getestet wurden.

Die Infektionen in dem Betrieb seien über das engmaschige Testkonzept identifiziert worden. „Dies zeigt, wie wichtig das andauernde Testen ist, da somit das Vorkommen des Virus überhaupt erkannt wurde“, betont Galeotti. Für alle in Quarantäne gesetzten Mitarbeiter steht nach Ablauf der Quarantäne-Zeit ein erneuter Test an. Erst mit einem negativen Test dürfen sie die Arbeit wieder aufnehmen.