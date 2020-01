Auch in der Graft müssen insgesamt 21 Bäume gefällt werden. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Wenn Bäume gefällt werden müssen, dann ist das häufig auch ein Streitthema. Nicht selten kommt es vor, dass von Naturschützern die Notwendigkeit infrage gestellt wird. Und auch in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Gewässerschutz am Dienstagabend ging es einmal mehr um das Thema Baumfällungen. Allerdings war dieses Mal nicht die Anzahl oder die Ursachen der Fällungen Stein des Anstoßes, sondern die dafür angedachten Ersatzpflanzungen.

142 Bäume auf städtischem Grund müssen insgesamt in diesem Winter in Delmenhorst gefällt werden, das geht aus der umfangreichen Liste für die Baumfällungen hervor, die dem Ausschuss vorgelegt worden ist. Viele der Bäume sind abgestorben, von Krankheiten oder Pilzen wie dem Riesenporling befallen, oder sie sind aus anderen Gründen nicht mehr sicher und standfest und stellen dementsprechend eine Gefahr für Radfahrer, Fußgänger oder den Straßenverkehr dar. 44 der Bäume, die bis Ende Februar gefällt werden sollen, stehen unter Schutz. Und für jeden von den 142 Bäumen soll entweder an gleicher Stelle oder – wenn es dort nicht direkt passt – an anderer Stelle Ersatz geschaffen werden.

Das gilt allerdings für durchweg alle Bäume, egal, wie groß sie sind. „Gab es früher nicht mal die Regelung, dass ab einem gewissen Durchmesser des Baumstammes mehrere Ersatzbäume gepflanzt werden müssen?“, wollte Harald Schneewind von den Grünen wissen. Denn ein großer, über viele Jahre gewachsener Baum speichere schließlich entsprechend mehr Kohlenstoffdioxid als ein kleiner, neu gepflanzter Baum.

Für jeden Baum ein neuer

Tatsächlich gab es vor mehreren Jahren mal eine 1:3-Regelung für größere Bäume in Delmenhorst, wie Katrin Stöver, Fachdienstleiterin Stadtgrün und Naturschutz, erläuterte. Diese sei aber irgendwann abgeschafft worden, weil für die Ersatzpflanzungen nur begrenzt Flächen zur Verfügung stehen. Die Bäume werden inzwischen also alle nur noch eins zu eins ersetzt. Allerdings sind in diesem Jahr auch 22 Baumpflanzungen auf dem städtischen Friedhof zusätzlich zu den 200 Nachpflanzungen aus der Fällliste 2018/2019 geplant, wie Stöver betonte. Die insgesamt 222 Hochstämme, die gepflanzt werden sollen, sind alle von der in Dötlingen beheimateten Heinz-Wieker-Stiftung gespendet worden, die auch bereits in den Vorjahren eine beträchtliche Anzahl an Bäumen für die Stadt gesponsert hat.

Nach Ansicht des Naturschutzbundes (NABU) reichen diese Maßnahmen aber bei Weitem nicht aus. „Wir kommen bei der Aufforstung einfach nicht voran“, monierte Gerd Turowski, der für den NABU Delmenhorst im Ausschuss als beratendes Mitglied sitzt. „Wir haben mit der Aufforstung ein wunderbares und einfaches Mittel gegen den Klimawandel.“ Aber die Verwaltung und Politik hätten offenbar immer noch nicht begriffen, wie wichtig das Thema sei. Die Aussage von Stöver, man habe nicht ausreichend Flächen für zusätzliche Ersatzpflanzungen, wollte er ebenfalls so nicht stehen lassen: „Ich kann Ihnen ausreichend Flächen zeigen“, sagte Turowski, der auch kritisierte, dass die Bäume der Stiftung als Ersatzmaßnahmen genutzt werden. Die Spenden wären anders gedacht und sollten für zusätzliche Pflanzungen verwendet werden.

Eine Kritik, die CDU-Ratsherr Heinrich-Karl Albers nicht nachvollziehen konnte. „Der Fachdienst Stadtgrün macht eine gute Arbeit“, sagte er. Wer von oben auf Delmenhorst blicke, würde sehen, wie grün die Stadt eigentlich ist. Turowski erwiderte daraufhin, dass die Statistik das jedoch nicht hergeben würde und nach wie vor nur 2,4 Prozent der Gesamtfläche in Delmenhorst Waldfläche sei. Das Problem gelte aber nicht nur für Delmenhorst, sondern die ganze norddeutsche Tiefebene. „Wir müssen endlich da hinkommen, dass wir eine nennenswerte Aufforstung bekommen“, appellierte Turowski an die Anwesenden.

Fritz Brünjes, Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Umwelt, Landwirtschaft und Verkehr, erklärte dazu, dass die Verwaltung zusätzlich zu den Ersatzpflanzungen auch immer noch eine Waldentwicklung betreibe. Mit einer reinen Waldaufforstung allein ist es laut Insa Oetjen vom Landvolk Delmenhorst aber auch nicht getan. „Wir müssen auch mehr Bäume zwischen die Häuser bekommen“, sagte sie. Deswegen sei es wichtig, bei Neubaugebieten entsprechend Raum für Großgrün mit einzuplanen. „Das macht auch unheimlich viel fürs Stadtbild aus“, erkannte sie gleich einen positiven Nebeneffekt.

Seitens der Politiker gab es zu den Baumfällungen auch noch einige Nachfragen zu den Fällgründen. So wollte Schneewind etwa wissen, ob die Krankheiten der Bäume auf bestimmte Ursachen zurückzuführen seien und ob diese natürlich oder vom Menschen verursacht würden. Eine Antwort darauf konnte das Stadtgrün aber nicht geben: „Da kommen wir in den Bereich der Spekulationen“, erklärte Stöver.

Auf die Frage von SPD-Ratsfrau Andrea Lotsios, inwieweit sich Trockenheit oder Starkregenereignisse auf die Gesundheit der Bäume auswirken würden und woran man das bemerken könnte, berichtete Stöver, dass die bundesweite Gartenamtsleiterkonferenz Bäume auf unterschiedliche Einflüsse teste. „Straßenbäume haben grundsätzlich die schlechtesten Voraussetzungen“, erklärte Stöver. Deswegen achte man bei den Pflanzungen auch darauf, dass im Straßenbereich entsprechend robuste Sorten gepflanzt würden, während man in der freien Landschaft vorwiegend auf heimische Bäume zurückgreife. „Da müssen wir drauf achten“, erklärte die Fachdienstleiterin.