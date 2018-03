Der 14-Jährige wurde beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein 14 Jahre alter Junge ist in Delmenhorst von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Jugendliche überquerte am Donnerstagabenddie Bremer Straße in Höhe Hamburger Weg und wurde vom Wagen einer 28-Jährigen erfasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Junge sei in eine Oldenburger Klinik gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.