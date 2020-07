Durch einen Unfall wurde ein Pfeiler in der Parkpalette am Gildeplatz zerstört. (Janina Rahn)

Wildeshausen. Weil eine 42-jährige Autofahrerin am Freitag den Vorwärtsgang und den Rückwärtsgang verwechselt hat, verursachte sie einen hohen Schaden am Parkhaus „Gildepalette“ in Wildeshausen. Laut Polizeibericht prallte die Wildeshauserin gegen 8.30 Uhr beim Rangieren mit ihrem Auto gegen einen Pfeiler am Gildeplatz. Die Frau blieb unverletzt. Der Bereich um den beschädigten Pfeiler musste jedoch abgesperrt werden, da Teile abzustürzen drohten. Die Stadt Wildeshausen wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro.