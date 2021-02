Schwer verletzt haben Delmenhorster Kräfte des Rettungsdienstes am Dienstagabend ein 15-jähriges Mädchen ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 17-jährige Fahrradfahrerin gegen 21 Uhr mit ihrem Rad auf dem Radweg in der Graft in Delmenhorst. In einer unbeleuchteten Kurve soll sie die vor ihr gehende 15-Jährige zu spät bemerkt haben, sodass sie mit ihr kollidierte. Bei diesem Zusammenstoß wurde die 15-jährige Fußgängerin schwer, die 17-jährige Radfahrerin leicht verletzt.