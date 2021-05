Eine 16-jährige Mofafahrerin hat am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Nutzhorner Straße in Delmenhorst leichte Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei überholte eine 46-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst zwischen der Einmündung Lenaustraße und dem Kreuzungsbereich Dwoberger Straße die 16-Jährige. Aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes streifte sie dabei die junge Frau, sodass diese zu Fall kam. Rettungskräfte brachten die 16-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Da der Tank des Mofas beschädigt war und Betriebsstoffe ausliefen, kümmerte sich die städtische Feuerwehr um die Fahrbahnreinigung. Die Beamten leiteten ein Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Unfallverursacherin ein.