Eine 17 Jahre alte Rollerfahrerin ist am Sonntagmittag bei einem Unfall in Delmenhorst leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Moped gegen 12.10 Uhr auf der Bismarckstraße stadtauswärts unterwegs, als der vor ihr fahrende 79-jährige Autofahrer aus Ganderkesee verkehrsbedingt abbremsen musste. Das bemerkte die 17-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den Wagen vor ihr auf, heißt es im Polizeibericht. Bei dem Zusammenstoß verletzte sie sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro.