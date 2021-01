Ein 17-jähriger Rollerfahrer hat sich bei einem Sturz auf glatter Fahrbahn am Donnerstagmorgen im Kreuzungsbereich Hasporter Damm/Am Stadion schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Delmenhorster mit einem Kleinkraftrad auf der Straße Am Stadion und versuchte auf den Hasporter Damm abzubiegen. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit verlor er auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte im Bereich einer Ampel. Mit schweren Verletzungen brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf rund 1000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Einmündung der Straße Am Stadion voll gesperrt.