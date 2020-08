Beamte der Polizei Delmenhorst haben am Donnerstagabend Geschwindigkeitsmessungen auf der Annenstraße (L776) in Groß Ippener durchgeführt. Zwischen 18 und 21.30 Uhr wurden laut Einsatzbericht insgesamt 18 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die mit ihren Fahrzeugen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern überschritten. Gegen elf Personen leiteten die Beamten Bußgeldverfahren ein. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 119 Stundenkilometer. Gegen 19 Uhr geriet der Fahrer eines Kleinwagens in die Geschwindigkeitskontrolle. Er war vorwerfbar 16 Stundenkilometer zu schnell. Bei der Kontrolle stellte sich dann aber heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 32-jährigen Delmenhorster ein.