Bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg hat sich ein 18-jähriger Motorradfahrer am Dienstagmittag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 24-jährige Autofahrerin gegen 13.25 Uhr auf dem Münsterschen Damm unterwegs, als sie an der Kreuzung Garreler Straße den von rechts kommenden Motorradfahrer übersah und mit diesem kollidierte. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.