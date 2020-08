Auf regennasser Fahrbahn ist am Sonntagabend ein 18-jähriger Autofahrer aus Bremen von der Straße abgekommen und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 19 Uhr auf der Nutzhorner Landstraße in Richtung Bookholzberg unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle verlor und schließlich in der Berme zum Stehen kam. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.