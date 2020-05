Ganderkesee. Jetzt ist es beschlossene Sache: Der Schwimmverein und die DLRG-Ortsgruppe Ganderkesee müssen sich auf eine 19-monatige Durststrecke einstellen. Die Mitglieder des Betriebsausschusses Bäder haben auf ihrer jüngsten Sitzung nämlich mehrheitlich beschlossen, das wegen baulicher Mängel gesperrte Hallenbad nach dem Ausbau der maroden Zwischendecke nicht wieder zu öffnen, sondern die geplante Sanierung in einem Abwasch zu erledigen. Hans-Jürgen Hespe (FDP), Erika Schröter (SPD) sowie Carsten Jesußek (UWG) hätten das Bad den Schulen und Vereinen dagegen zwischenzeitlich gerne wieder zur Verfügung gestellt und stimmten gegen den von der Verwaltung favorisierten Vorschlag, der inzwischen auch den Verwaltungsausschuss bereits passiert hat. Die abschließende Entscheidung trifft der Rat in seiner Sitzung am 9. Juli.

Selbst Bürgermeisterin Alice Gerken bezeichnete die Lösung in der Sitzung als „fette Kröte“ für die Vereine: Auf der anderen Seite bietet sie aber sowohl finanzielle als auch logistische Vorteile. Weil das Gerüst zum Abbau der Decke nur einmal aufgebaut werden muss, kann die Gemeinde bei der rund 2,3 Millionen Euro teuren Sanierung 80 000 Euro einsparen. Zudem rechnet die Verwaltung mit einem Zuschuss aus Landesmitteln in Höhe von 933 000 Euro. Während es in diesem Jahr relativ sicher ist, dass das Geld fließen wird, müsste das Vorhaben im kommenden Jahr völlig neu beantragt werden. Die Zusage der Fördermittel bedingt, dass die Sanierung in diesem Jahr begonnen und bis 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein muss.

Bei der anderen, nunmehr verworfenen Option, hätte das Bad eventuell ab 1. September vorerst wieder genutzt werden können, sofern die Corona-Auflagen dies dann zuließen. Die Schließzeit wäre insgesamt vier Monate kürzer gewesen, allerdings hätte sich das Gesamtprojekt bis mindestens Ende 2022 hingezogen. Die Vereine hatten bereits im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht, dass insbesondere der Schwimmunterricht durch die lange Schließzeit leide, zumal es bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt lange Wartezeiten auf einen freien Platz in einem Schwimmkurs gebe.

„In der heutigen Zeit ist es supertoll, dass die Politik überhaupt die Entscheidung trifft, das Hallenbad zu sanieren“, kommentierte Bäder-Chef Henry Peukert am Donnerstag das Ergebnis. Gerade für eine kleine Gemeinde wie Ganderkesee sei es keinesfalls selbstverständlich, ein Hallenbad und ein Freibad zu betreiben. „Die lange Schließzeit ist zwar bitter für die Vereine, aber ich sehe keinen Weg, das zu vermeiden“, erklärte Peukert. Selbst das Vorhaben, dass Schulen oder Vereine in dieser Zeit woanders unterkommen könnten, hält er für wenig realistisch: „Wir versuchen zwar alles, aber Wasserzeiten sind überall ein knappes Gut. Und in Zeiten von Corona werden sie noch knapper“, meinte der Bäder-Chef. Wenigstens könnten die Vereine in der kommenden Saison das Freibad nutzen.

Neubau keine Option

Der Forderung des früheren Ratsherrn Christian Marbach, das Hallenbad in der Nähe des Freibades gleich neu zu bauen, erteilte Peukert eine Absage. Auch Erster Gemeinderat Matthias Meyer hatte in der Sitzung noch einmal bekräftigt, dass ein Neubau des Hallenbades mit 6,63 Millionen Euro fast dreimal so teuer wäre und daher nicht in Frage komme. „Und wenn das Bad fertig saniert ist, dann haben wir auch erstmal mindestens 20 Jahre Ruhe“, betonte Peukert.

Einstimmig haben die Politiker auch das neue Parkplatzkonzept abgesegnet. Es sieht vor, dass die Zahl der Stellplätze an der Adelheider Straße und am Heideweg von 94 auf 148 steigt. An heißen und besonders besucherintensiven Tagen sollen weitere 250 Autos auf einer unbefestigten Fläche hinter dem Wohnpark am Fuchsberg Platz finden.

Die Bauarbeiten im Freibad biegen dagegen langsam auf die Zielgerade ein. Ab der kommenden Woche sollen die Becken endgültig befüllt werden, womit auch die Filteranlagen und die Wasseraufbereitungstechnik ihren Betrieb aufnehmen werden. Die bisherigen Tests hätten bereits ergeben, dass die Becken dicht sind, also das nirgendwo Wasser versickert. Im neuen Eingangsgebäude sollen als nächstes die Fliesen im Erdgeschoss und der Kassentresen installiert werden. Auf dem Außengelände würden ab 8. Juni 3000 Quadratmeter Rollrasen verlegt.