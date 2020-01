Ganderkesee. Den Aufgang zur Empore in der Kirche St. Cyprian und Cornelius zieren seit Anfang der Woche drei neue Tafeln. Darauf vermerkt sind die Namen jener 19 verantwortlichen Organisten, die die Arp-Schnitger-Orgel seit ihrer Erbauung im Jahr 1699 gespielt haben. Rein rechnerisch ergibt sich daraus eine durchschnittliche Amtszeit von 16,8 Jahren. Rekordhalter ist Peter Elgeti, der sein Amt von 1963 bis Januar 2015 insgesamt 51 Jahre ausgeübt hat. Damit löste er Wilhelm Mendsen ab, der zwischen 1760 und 1810 immerhin 50 Jahre lang Organist in St. Cyprian war.

„Bei den Tafeln handelt es sich um alte Liedertafeln, die wir auf dem Dachboden gefunden haben“, berichtet der amtierende Organist und Kreiskantor Thorsten Ahlrichs. Dort, wo früher die Einschübe für die Lieder waren, finden sich jetzt die Namen der Organisten, die in weißer Schrift auf eine schwarze Folie geplottet wurden. Nachdem Monika Kurzawski bereits umfangreiche Vorarbeiten geleistet hatte und das Projekt in den Reihen der Kirchengemeinde einige Zeit diskutiert worden war, hat sich Rainer Vosteen, Heimatforscher aus Schlutter, schließlich „einige Tage lang in den alten Kirchenbüchern vergraben“. Und mit dieser Lektüre gelang es ihm, die Reihe der Organisten an der Arp-Schnitger-Orgel tatsächlich lückenlos zu dokumentieren.

Zu Beginn seien es die Küster gewesen, die für die Musik in den Gottesdiensten zuständig waren, erläutert Ahlrichs. Den Anfang machte von 1699 bis 1713 Gabriel Luther, laut Vosteen möglicherweise sogar ein Nachfahre des großen Reformators, der das Amt an seinen Schwiegersohn Gerhard Dietrich Weber (bis 1729) weitergab. Dessen Sohn Albrecht Hinrich Weber spielte die Orgel weitere 31 Jahre, also bis ins Jahr 1760, das für die Kirchenmusik in Ganderkesee aus zwei Gründen eine Zäsur darstellt. Zum einen waren ab sofort nicht mehr die Küster, sondern die Dorflehrer für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste zuständig, zum zweiten erfolgte in diesem Jahr auch die Erweiterung des Instruments durch Johann Hinrich Klapmeyer. So war Wilhelm Mendsen, der als vierter Organist bestellt wurde, der erste, der in den Genuss des neuen Pedals mit sechs Stimmen kam.

Die Kombination aus Dorflehrer und Organist blieb offiziell rund 200 Jahre bis 1935 erhalten, doch dann durften die Lehrer unter der Herrschaft des NS-Regimes nicht mehr in den Kirchen tätig sein. Die Konsequenz war, dass Lore Logeman, Tochter des damals amtierenden Pastors, Wilhelm Schipper ablöste, der seit 1914 nicht nur als Organist tätig gewesen war, sondern viele Jahre lang auch den Kirchenchor geleitet hatte. Lore Logemann war gleichzeitig die erste Frau an der Arp-Schnitger-Orgel.

Sie übergab das Amt 1950 an Charlotte Kaiser. „Während ihrer Zeit übernahmen auch schon mal der spätere Bürgermeister Wilhelm Denker sowie der Vater von Buchhändler Gustav Förster als Aushilfen die Orgeldienste“, weiß Ahlrichs zu berichten. Als dritte Frau folgte von 1960 bis 1963 B-Kirchenmusikerin Rosemarie Marx, ehe Peter Elgeti – zwar nicht der, aber ein Dorflehrer – Hüter der historischen Orgel wurde. In seine Amtszeit fiel dann auch die umfangreiche Restaurierung durch Heiko Lorenz in den Jahren 2004 und 2005.

Interessant ist nach Ahlrichs Darstellung auch, dass vor 1699 gar kein Instrument in der St.-Cyprian-und-Corneliuskirche nachweisbar ist. Und das, obwohl sie als Gaukirche ja eine weitreichende Bedeutung in der Region hatte und andere Kirchen offenbar durchaus über eine Orgel verfügten. „Nachdem Schnitger 1699 das Orgelbau-Privileg für die Region erhalten hatte, hat er fast monopolistisch die Neubauten übernommen“, berichtet der Kreiskantor. „Andere Namen findet man da gar nicht mehr.“ Und als Sohn der Wesermarsch sei er dem Oldenburger Land immer noch sehr verbunden gewesen. So habe er die Orgel für St. Cyprian dann ja auch zum Selbstkostenpreis gebaut.

220 Jahre lang erklang das Instrument übrigens ausschließlich in den Gottesdiensten. „Das erste öffentliche Kirchenkonzert hat erst 1919 stattgefunden“, hat Rainer Vosteen quasi als Nebenergebnis seiner Recherchen herausgefunden. Und es dauerte sogar bis 2015, also 316 Jahre, ehe die Oldenburgische Landeskirche mit Thorsten Ahlrichs den ersten hauptamtlichen Organisten für die Arp-Schnitger-Orgel bestellt hat.