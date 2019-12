Auf der A 28 hat es kräftig gekracht (Symbolbild). (Ingo Möllers)

Glück im Unglück hatte ein 33-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst am Mittwoch. Als er gegen 13.35 Uhr in Richtung Bremen auf der A 28 mit einem Firmenwagen unterwegs war und an der Ausfahrt Hasport die Autobahn verlassen wollte, geriet er mit seinem Fahrzeug am Ende des Verzögerungsstreifens zu weit nach links und fuhr gegen den Anpralldämpfer, der sich zwischen Fahrbahn und Ausfahrt befindet. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, an dem Auto entstand jedoch laut Polizeibericht ein Schaden von rund 20 000 Euro.