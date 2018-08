Polizei sucht Zeugen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

200 Klappstühle in Delmenhorst gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 27. August, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 28. August, 7 Uhr, Klappstühle aus einem Innenhof an der Adelheider Straße in Delmenhorst entwendet.