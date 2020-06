Ob der Ganderkeseer Fasching am 11. November angesichts der Corona-Pandemie in seine 70. Saison starten kann, steht derzeit noch in den Sternen. Andere Vereine wie die Landfrauen oder die Schützen haben bereits sämtliche Veranstaltungen, die bis Jahresende geplant waren, abgesagt. (INGO MÖLLERS)

Unter besonderen Vorzeichen startet die Gemeinde Ganderkesee an diesem Mittwoch ins zweite Halbjahr. Der Mund-Nasen-Schutz ist das Accessoire der Saison, und die Corona-Pandemie wird mindestens bis Jahresende das öffentliche Leben in der Gemeinde spürbar beeinflussen. Während die Regio-VHS nach eigenen Aussagen ein Kulturprogramm mit 70 Veranstaltungen vorbereitet, haben einige Vereine und Institutionen das Jahr 2020 bereits komplett abgehakt.

Dazu gehören etwa die Landfrauen, was zur Folge hat, dass nicht nur die regelmäßigen Vortragsnachmittage bei Backenköhler und die geplanten Ausflugsfahrten, sondern auch der für den 13. September geplante Bauernmarkt auf dem Gelände der Raiffeisen-Warengenossenschaft nicht stattfinden werden. Oder der Ganderkeseer Schützenbund. „Sämtliche Schützenfeste in Ganderkesee sind bereits abgesagt, und wir gehen davon aus, dass das auch für die Gruppen-, Schluss- und Benefizschießen gelten wird“, sagt Heino Brackhahn, Präsident des Ganderkeseer Schützenbundes. „Denn wer ist schon bereit, auf den Schießständen die Verantwortung zu übernehmen, wenn wirklich etwas passiert?“, fragt Brackhahn.

„Entscheiden von Monat zu Monat“

„Wir entscheiden immer von Monat zu Monat und werden auch weiterhin scheibchenweise absagen“, erklärt Elisabeth Kühling, Sprecherin des Ganderkeseer Gästeführerteams. Nicht stattfinden wird auf jeden Fall die für den 8. Juli geplante Ganztags-Radtour nach Wildeshausen. „Vor Ort müssen alle Abstand halten und Mundschutz tragen, dann ist die Frage, kommt man in die Kirchen, kann man Kaffee trinken, das ist keine entspannte Gästeführung mehr“, meint Kühling.

Der Ganderkeseer Herbstmarkt (18. bis 20. September) ist zwar noch nicht offiziell gestrichen, Timo Vetter, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Gantermarkt, weiß aber bereits, dass die Veranstaltung auf keinen Fall so ablaufen wird wie in den Vorjahren, da Volksfeste noch bis zum 31. Oktober verboten sind. „Wir überlegen, ob wir zumindest einen verkaufsoffenen Sonntag hinbekommen“, erklärt Vetter. „Aber auch dafür bräuchten wir begleitende Aktionen.“ Einerseits blickt Vetter nach Bad Zwischenahn, wo die Geschäfte sonntags inzwischen wieder geöffnet haben, andererseits aber auch nach Delmenhorst. Dort seien seiner Kenntnis nach alle für dieses Jahr geplanten verkaufsoffenen Sonntage gestrichen worden. Deshalb sei zurzeit auch noch ungewiss, wie man mit dem Ganter-Tach am 8. November verfahre.

Auch, ob der Ganderkeseer Fasching am 11. November in seine 70. Saison starten kann, steht derzeit noch in den Sternen. In seiner Eigenschaft als GGV-Sprecher berichtet Vetter, dass das Haus Adelheide trotz eines geplanten Umbaus wohl zur Verfügung stehen würde: „Wie Wirt Dieter Winkler uns mitgeteilt hat, ist von den Arbeiten hauptsächlich die Küche betroffen. Es könnte also auf eine Veranstaltung ohne Speisen hinauslaufen.“ Eine ganz andere Frage ist hingegen, ob die Corona-Bestimmungen einen mit 300 Menschen gefüllten Saal zulassen. Aber was wäre die Alternative? Eine Veranstaltung mit den Festausschussmitgliedern an Einzeltischen? Oder eine Proklamation des Prinzenpaars auf Youtube? Auch im Präsidium gebe es dazu völlig unterschiedliche Auffassungen. Eine Entscheidung will die GGV Ende Juli treffen.

Zukunft des Faschings ungewiss

„Der Fasching ist finanziell grenzwertig gebaut, wir können uns da keine großen Experimente leisten“, sagt Vetter mit Blick auf die kommende Saison. „Und ich kann mir keinen Fasching vorstellen, der mit Abstandsregeln und Hygiene-Beschränkungen abläuft.“ Zumal die Veranstaltungen wie die Büttenabende schon allein finanziell auf ein großes Publikum ausgerichtet seien. Auch ein Festzelt sei zurzeit kaum denkbar. Sollte es hart auf hart kommen, würde selbst ein Jahr Pause dem Ganderkeseer Fasching nicht schaden, ist Vetter überzeugt.

Eine Entscheidung über den Weihnachtsmarkt könne zur Not auch kurzfristig getroffen werden. „Wir sind nicht das Oktoberfest. Die Hütten sind da, und wir brauchen nur wenig Vorlaufzeit für den Aufbau“, sagt Vetter.