Bei einem Auffahrunfall auf der Dorfstraße in Höhe der Autobahnauffahrt Groß Ippener ist am Freitagmorgen eine 20-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei wollte eine 41-jährige Autofahrerin aus Goldenstedt gegen 8.55 Uhr nach rechts auf die Dorfstraße in Richtung Delmenhorst abbiegen. Um den bevorrechtigten Verkehr passieren zu lassen, bremste die Frau ihr Fahrzeug ab. Dies bemerkte eine 20-jährige Frau aus Vechta zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf den Wagen der 41-Jährigen auf. Die Beamten beziffern den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 4500 Euro.