Insektenfreundliche Gärten: Eine Wildbiene sucht nach Nektar auf einer Kleeblüte. (Bernhard Hoiß/dpa)

Ein positives Fazit des zweijährigen Projektes „Insekten retten“ im Landkreis Oldenburg hat Silke Kreusel von der Nabu-Stiftung Oldenburgisches Naturerbe gezogen. Die Bilanz des von der Bingo Umweltstiftung Niedersachsen und dem Landkreis Oldenburg geförderten Projekts: 2019 und 2020 wurden 120 Bürger in ihren privaten Gärten beraten, wurden bei 20 Gewerbepartnern 22.000 Quadratmeter Blühwiesen mit mehrjährigen heimischen Pflanzen eingesät und 249 Gehölze gepflanzt. Zudem fanden in jeder Gemeinde einmal pro Jahr Infostände auf Wochenmärkten sowie andere Veranstaltungen statt. „Wir haben das Gefühl mitgenommen, dass die Bewusstseinsarbeit für das, was Insekten brauchen, sehr wichtig ist. Viele Leute wollen den Bienen helfen, denken dabei aber vor allem an die Honigbiene. Es gibt aber viel mehr Bienenarten, darunter die Wildbiene“, heißt es vonseiten der Projektverantwortlichen.

Bei den Gesprächen mit Bürgern sei es darum gegangen, Verständnis für das Leben der Insekten in den heimischen Gärten zu wecken. „Viele Leute möchten etwas für Insekten tun, wissen aber nicht wie“, erklärt Kreusel. In vielen Gärten gehe es eher exotisch zu. „Unsere Insekten brauchen aber heimische Pflanzen“, fügt sie hinzu. Neben Informationen und Hilfestellungen bekam jeder Gartenbesitzer ein sogenanntes Starterset. Es besteht aus Nistholz, dem Buch „Insektenführer“ und einem Paket mit zwölf heimischen Stauden.

Das Interesse am Projekt „Insekten retten“ hat Silke Kreusel auch auf den Wochenmärkten gespürt, wo der Nabu mit Infoständen vertreten war. Zudem gab es Vorträge und es wurden Exkursionen organisiert. „Schön war es für die Menschen, auch raus in die Natur zu gehen und unterschiedliche Standorte anzuschauen“, sagt die Expertin.

Bei den Gewerbepartnern haben sich nach Angaben von Kreusel mehr Firmen gemeldet, als der Nabu erwartet hat. Dort seien Blühflächen eingesät und teilweise Gehölze gepflanzt worden. Als Partner nannte sie beispielsweise das Ofenhaus Colnrade, MP Werbung in Wardenburg und den Fluid-Onlinehandel in Wildeshausen. In den Gewerbegebieten gebe es noch viel Potenzial, meint Kreusel. Deshalb hofft sie, dass sich weitere Firmen beim Nabu melden.

Da die Gartenberatungen guten Anklang gefunden hätten, wurde für dieses Jahr ein weiteres Projekt angeschoben. Vom 27. bis 29. Mai finden die „Beratungstage für insektenfreundliche Gärten“ statt – in Kooperation mit dem Pflanzenhof Schachtschneider in Aschenstedt. Dort würden Bürger nicht nur beraten, sondern bekämen auch Stauden für insektenfreundliche Gärten angeboten, die im Landkreis Oldenburg heimisch sind. Vor Ort werde ebenso gezeigt, wie die Stauden im Garten angepflanzt werden müssen.