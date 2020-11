Jeden Tag eine neue Kochidee: Pia Sattler hat sich für ihren Unverpacktladen einen Gewürzadventskalender ausgedacht. (Ingo Möllers)

Mit dem Adventskalender startet sie gefühlt offiziell: die Weihnachtszeit. Tag für Tag kann man mit den 24 Türchen einem – oder mehreren – lieben Menschen eine kleine Freude bereiten und somit die Wartezeit aufs Weihnachtsfest verkürzen und versüßen. Vor allem für Kinder sind Adventskalender ein Klassiker und geradezu ein Muss. Aber auch viele Erwachsene freuen sich noch über 24 kleine Aufmerksamkeiten.

Natürlich könnte man einen fertigen Adventskalender mit 24 Produkten oder Süßigkeiten kaufen. Für Eilige wäre das Thema damit zumindest schnell abgehakt. Man kann aber auch schon ein wenig früher überlegen, was die 24 Türchen, Säckchen, Gläschen oder sonstigen Behältnisse beherbergen sollen. Denn dann lässt sich feststellen, dass so ein Adventskalender nicht nur ideenreich und kreativ, sondern auch nachhaltig und unverpackt befüllt werden kann.

Denn es müssen nicht die in Plastik verpackten Zuckerbomben und gekauften Kleinigkeiten sein, die sich später als Staubfänger oder schnell uninteressante Fehlkäufe entpuppen. Mit wenig Geld und Aufwand lassen sich kleine Köstlichkeiten und Geschenkideen finden, die mindestens genauso viel Freude bereiten.

Leckere Naschpäckchen

Statt Süßigkeiten, von denen es in der Weihnachtszeit generell sowieso viele gibt, kann man zum Beispiel kleine Papiertütchen oder -päckchen mit Nüssen und Samen oder Trockenfrüchten wie Rosinen, Datteln, Mangostreifen, Aprikosen und Co. schnüren. All dies lässt sich unverpackt und in den gewünschten Mengen kaufen – zum Beispiel im Unverpacktladen Freiraum von Pia Sattler. „Es müssen ja auch nicht immer große Mengen hinter einem Türchen stecken. Kleinigkeiten reichen doch aus“, sagt sie. Wer denn gar nicht auf Süßigkeiten verzichten möchte, kann auch diese unverpackt erstehen. „Wir haben sogar einen großen Anteil veganer Naschereien“, sagt Sattler.

Für große Leckermäulchen hat sich Sattler etwas Besonderes ausgedacht. In Reagenzgläsern kann man sich einen Gewürzadventskalender abfüllen lassen. So kann man sein Essen jeden Tag mit einer besonderen Geschmacksnote zubereiten. Für die gemütlichen Teetrinker gibt es eine eigene Variante mit den verschiedensten Teesorten.

„Für Hobbyköche kann man kleine Flaschen mit besonderen Ölen in den Kalender packen“, schlägt Sattler vor. Und wer gern weihnachtliche Liköre trinkt, freut sich vielleicht über eine Adventsflasche aus Glas mit der 24-tägigen Skala, in die der Lieblingslikör abgefüllt wurde. „Dann kann man sich jeden Tag ein Schlückchen gönnen“, sagt Sattler schmunzelnd.

Kleine Aufmerksamkeiten

So schön die Weihnachtszeit aus kulinarischer Sicht auch ist, der ein oder andere freut sich hinsichtlich des drohenden Körperumfangs womöglich über kleine Präsente, die nicht im Bauch landen. Für Weihnachtsstimmung in diesen verrückten Corona-Zeiten könnten zum Beispiel ätherische Öle sorgen. Beispielsweise in Reformhäusern, Apotheken und Unverpacktläden gibt es sie in Glasfläschchen und reiner Form ohne synthetische Zusätze. Umweltfreundliche Kerzen tun ihr Übriges zur adventlichen Gemütlichkeit.

Zum körperlichen Wohlbefinden könnten Seifen, Körperbutter, Shampoos oder Duschgels in fester Form beitragen – alle sind unverpackt erhältlich. Und kleine Seifendosen für unterwegs kann man gleich dazu verschenken. Für die Lagerung zu Hause könnte man Luffascheiben in den Adventskalender stecken.

Gegen graue und dunkle Tage helfen möglicherweise umwelt- und gesundheitsfreundliche Nagellacke – für bunte Lichtblicke. Und gegen spröde Lippen in der kalten Jahreszeit freut sich manch einer bestimmt über einen ökologischen und wohlriechenden Lippenbalsam in einer Dose.

Türchen für Kinder

Aus Körperpflege oder Gewürzen machen sich die meisten Kinder wahrscheinlich nicht so viel. Für sie könnte man eine Packung nachhaltiger Wachsmalblöcke oder Buntstifte aufteilen und einzeln oder paarweise im Adventskalender verteilen. Genauso könnte man mit Öko-Holzbausteinen, Bastelzubehör, Holzperlen und Bändern zum Auffädeln, Stempel-Sets aus Holz, Zubehör für Kaufmannsläden oder Spielküchen, Holztieren oder Puzzlespielen verfahren.

Lego- beziehungsweise Duplo-Sets bestehen zwar aus Plastik, sind aber langlebig, tragen zur Bildung vieler wichtiger Kompetenzen bei und lassen sich ebenso gut im Kalender verteilen. Wer sie nicht neu und verpackt kaufen möchte, kann sich in den Kleinanzeigen danach umsehen. Und ein Pixi-Buch hinter dem ein oder anderen Türchen lässt sicherlich auch viele Kinderaugen strahlen.

Gemeinsame Erlebnisse

Wenn wir uns zur Weihnachtszeit eines wünschen, ist das ja meistens vor allem Zeit – mehr Zeit für die Familie, Zeit für Besinnlichkeit, Zeit für gemeinsame Erlebnisse. Das lässt sich auch im Adventskalender umsetzen. So könnte man Weihnachtsbaumanhänger aus Salzteig vorbereiten und im Adventskalender verteilen, um diese gemeinsam zu bemalen. Aus verwaisten, einzelnen Socken aller Größen lassen sich schnell und einfach Handpuppen zaubern, mit denen man sich ein Theaterstück ausdenkt. Ein Gläschen mit Lebkuchengewürz kann als Gutschein dienen, um gemeinsam ein Lebkuchenhaus zu backen und zu bauen. Als Gutschein für einen Filmnachmittag an einem verregneten Dezembertag könnte eine Portion Popcornmais dienen.

Zur Person

Pia Sattler hat Anfang April dieses Jahres den ersten Delmenhorster Unverpacktladen namens Freiraum an der Lange Straße eröffnet. In den Jahren zuvor hat sie sich eine gewisse Expertise in Sachen Nachhaltigkeit angeeignet.