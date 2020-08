Die Polizei fahndet nach unbekannten Dieben, die von zwei Baustellen in Bookholzberg in einem Fall Kupferkabel und in einem anderen Fall Lichtkabel entwendet haben. Laut Einsatzbericht ereignete sich die erste Tat im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Montag, 8.20 Uhr auf einer Baustelle an der Huder Straße. Hier stahlen die Diebe mindestens 50 Meter bereits verlegte Kupferkabel. Von einer Baustelle an der Nutzhorner Straße erbeuteten die Täter rund 200 Meter Lichtkabel, die ebenfalls bereits verlegt waren. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.