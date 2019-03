Jennifer Burdorf sieht in der Fläche des ehemaligen Josef-Stifts in der Innenstadt großes Potenzial. (INGO MÖLLERS)

Die Idee ist nicht neu, doch es scheint so, als ob Delmenhorst als Hochschulstandort derzeit konkretere Züge annehmen könnte. Wie berichtet, plant der Förderverein der örtlichen Wirtschaft, in den kommenden drei Jahren in eine Dreiviertelstelle zu investieren, damit Noch-Studentin Jennifer Burdorf ein Konzept dafür entwickelt und zeitgleich die restliche Viertelstelle dafür nutzt, ihre Doktorarbeit darüber zu schreiben, wie sich eine Hochschulansiedlung aus stadtsoziologischer Sicht auswirkt.

Denn Jennifer Burdorf ist diejenige, die die Idee mit der Hochschule wieder in den Fokus gerückt hat. Die 25-Jährige aus Bremen, die derzeit bei der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft ein Praktikum absolviert, hat sich in ihrer Masterarbeit mit dem Thema Stadtentwicklung beschäftigt und dafür Delmenhorst genauer unter die Lupe genommen. Der DELMENHORSTER KURIER hat mit ihr geredet.



Was war die Ausgangslage für die Masterthesis? Eigentlich ging es Jennifer Burdorf in ihrer Arbeit zunächst gar nicht um einen möglichen Hochschulstandort, sondern vielmehr um das Thema Leerstände und Zwischennutzungsmöglichkeiten. Bei der Betrachtung von Delmenhorst sind der Studentin vor allem auch Parallelen zu Städten im Ruhrgebiet aufgefallen, wo Burdorf für ihr Masterstudium an der Universität Duisburg-Essen hingezogen war. Viele der Städte dort waren einst große Industriestandorte, die nach dem Wegfall der Fabriken auf der Suche nach einer neuen Identität waren – teils erfolgreich, teils nicht. Insbesondere in Bottrop sieht Burdorf viele Ähnlichkeiten zu Delmenhorst. „Dort gab es auch mal ein Karstadt, der weggebrochen ist, und eine leerstehende Passage wie hier den Kaufpark, allerdings noch viel größer“, erzählt die Studentin. Das Problem der Leerstände sei nicht nur typisch für Delmenhorst.

In der Bottroper Innenstadt gebe es quasi nichts mehr, da sei Delmenhorst noch deutlich besser aufgestellt. Gerade die größeren Ketten würden kommen und gehen und seien austauschbar, wohingegen die kleineren, inhabergeführten Geschäfte einzigartig seien. „Ich finde, dass manchmal auch zu wenig gewürdigt wird, was wir hier an schönem Handel eigentlich noch haben“, sagt Burdorf, der aufgefallen ist, dass die Delmenhorster vor allem oft darüber lamentieren, dass früher alles besser war. Gerade wenn es um den Wegfall größerer Kaufhäuser geht. „Viele blicken zurück, aber wir müssen nach vorne gucken. Ein Leerstand heißt auch, dass dort ein Platz ist, wo etwas Neues entstehen kann.“

Wie kam die Idee zur Hochschule? Burdorf ist aber auch klar, dass die eine oder andere Neuansiedlung nur ein kleiner Erfolg und ein sogenannter Trading-Down-Effekt – auf hochwertige Angebote folgen Billiganbieter und letztlich Leerstände, die wiederum geringe Kaufkraft verursachen, was weitere Schließungen hervorruft – nur schwer aufzuhalten ist. „Wir brauchen auch größere Impulse, um die Stadtentwicklung voranzubringen“, sagt sie. Und da kommt die Hochschule ins Spiel. „Die Stadt braucht ein großes, gemeinsames Projekt, bei dem alle dahinterstehen können“, erklärt die 25-Jährige, der auch aufgefallen ist: „Delmenhorst ist die einzige kreisfreie Stadt in Niedersachsen ohne Hochschule.“

Die Idee mit dem Hochschulstandort kam ihr, als nach und nach klar wurde, dass das Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) doch nicht in die Innenstadt kommt, sondern der Neubau an der Wildeshauser Straße gebaut werden soll. „Wir haben letztlich insgesamt 15 500 Quadratmeter Fläche in der Innenstadt, die zur Verfügung steht“, sagt Burdorf. In dem Bereich des alten Josef-Stifts an der Westerstraße einfach neuen Wohnraum zu schaffen, sieht sie als zu schwachen Impuls für die City. „Damit würde man eine tolle Fläche mit viel Potenzial verspielen.“



Was für Möglichkeiten gibt es, auf dem Areal zu entwickeln? Die zur Verfügung stehenden 15.500 Quadratmeter umfassen nicht nur das Gelände des ehemaligen Krankenhauses, sondern auch weitere leere Flächen im Innenstadtbereich. Aber insbesondere das Klinik-Areal bietet viel Potenzial. „Wo man umfunktionieren kann, sollte man das auch tun“, findet Burdorf. So könnte man etwa aus dem bestehenden Bettenhaus ein Studentenwohnheim machen. Auch Gebäude von Privatinvestoren kann man bei der Idee mitdenken. Denn Studenten wohnen nicht nur in Wohnheimen, sondern gern auch in Wohngemeinschaften in privaten Wohnungen. Und die funktionieren in der Regel wie von selbst: Wenn einer auszieht, suchen die restlichen Mitbewohner eigenständig nach einem Nachfolger. So kann man auch langfristig Wohnungen vermieten. Eine Hochschule könnte auch die Innenstadt spürbar wiederbeleben. „Andere Städte ärgern sich, weil ihre Universität außerhalb liegt.“



Was würde eine Hochschule für die Innenstadt bedeuten? Studenten decken gleich drei große Säulen für die City ab: Wohnen, Arbeiten und Lernen vor Ort. Auch wenn sie nicht über die größte Kaufkraft verfügen, würden sie dennoch Leben in die Stadt holen: Studenten, die den halben Tag im Café sitzen, in Arbeitsgruppen, oder auch zum Lernen alleine, sich im Sommer auf öffentlichen Plätzen aufhalten, sich austauschen, eben einfach da sind. Und da, wo Leben ist, zieht es weitere Menschen hin, die sich wieder lieber in der Stadt aufhalten, wo dann entsprechend auch wieder die Angebote mehr und besser werden. „Man braucht die Leute, die gerade aus dem Abitur kommen. Das sind nicht die großen Geldbringer, aber sie bringen die Frequenz“, sagt Burdorf. Und wenn man als Stadt zusammen eine so große Fläche zum Hochschulstandort entwickeln will, dann würden auch Investoren hellhörig, die das Potenzial von 6000 möglichen Studenten erkennen.



Welche anderen Vorteile bringt ein Hochschulstandort mit sich? Studenten sind auch eine Art Zukunftsträger. „Studenten bleiben entweder ihrem Heimatort oder ihrem Studienort treu“, sagt Jennifer Burdorf. Sprich: Die jungen Menschen, die nach Delmenhorst kommen würden, um hier zu studieren, würden möglicherweise in der Stadt bleiben, Arbeitskraft und letztlich auch zahlende Kaufkraft von Morgen sein. Auf der anderen Seite würde ein Hochschulstandort auch denjenigen ein Studium ermöglichen, die vor Ort bleiben möchten oder auch bleiben müssen, weil es für sie zu teuer wäre, woanders hinzugehen. Auch dem Fachkräftemangel könnte man entgegenwirken, indem man auch duale Studiengänge mit anbietet. „Letztlich ist es ein Ansiedlungsfaktor, ein Wirtschaftsfaktor und ein Kaufkraftfaktor“, sagt Burdorf. Auch das Sicherheitsgefühl durch mehr Leben in den Straßen würde steigen. „Von einer Universität oder Hochschule profitiert letztendlich jeder in der Stadt.“



Was für Schwierigkeiten könnte es bei der Realisierung geben? Zunächst einmal ist die größte Hürde auf dem Weg zum Hochschulstandort derzeit die Tatsache, dass das Gelände des ehemaligen Krankenhauses Eigentum der insolventen Stiftung St. Josef ist und man noch nicht weiß, wie es damit weitergeht. „Das muss man natürlich erst klären und abwarten“, sagt Burdorf. Andere Flächen, die bereits im Besitz der Stadt sind, wie etwa der frei werdende Höger-Bau an der Wildeshauser Straße, sieht die Studentin als keine wirkliche Alternative. „Wir dürfen nicht den Fehler machen wie andere Städte und die Studenten an der Innenstadt vorbeifahren lassen“, sagt sie. Der Campus müsste schon in der Innenstadt liegen.

Außerdem müsste man bei der Ansiedlung einer Hochschule natürlich auch schauen, dass man nicht die selben Angebote vorsieht wie etwa in Bremen oder Oldenburg. Denn in beiden Nachbarstädten gibt es sowohl eine Universität als auch eine Hochschule. „Wenn man seine Nische findet, kann man auch heute noch eine erfolgreiche Hochschule gründen“, sagt Burdorf, die als Beispiel Ottersberg anführt – eine knapp 13.000 Einwohner große Gemeinde mit rund 500 Studenten an der Hochschule für Künste im Sozialen. „Warum sollte Delmenhorst das nicht haben?“