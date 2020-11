Bei einem Verkehrsunfall auf dem Schlutterweg ist am Donnerstagabend eine 26-jährige Autofahrerin aus Ganderkesee leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die Frau gegen 20.50 Uhr in Fahrtrichtung Schlutter unterwegs und bog auf Höhe der Brahmstraße nach links ab, um zu wenden. Das Manöver übersah ein nachfolgender 52-jähriger Autofahrer und scherte zum Überholvorgang aus. Bei der Kollision entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Gegen beide Beteiligten leitete die Polizei Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein. Der 52-Jährige muss sich zudem auch noch wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.