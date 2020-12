Das Gesundheitsamt hatte die Tests angeordnet. (Oliver Berg/ dpa)

In immer mehr Pflegeheimen und Einrichtungen wie Kindertagesstätten sind Bewohner, Kinder und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt sind gleich zwei Altenheime und eine Kindertagesstätte in der Delme-Stadt betroffen – dort gibt es insgesamt 27 Fälle. Betroffen sind das August-Jordan-Haus, das Erwin-Pelka-Haus sowie die Heilpädagogische Tagesstätte Delmenhorst. Im Auftrag des Gesundheitsamtes wurden Corona-Tests gemacht.

„Durch die wöchentlichen Testungen in den beiden Pflegeeinrichtungen mit den sogenannten Schnelltests kam es im Vorfeld zu positiven Ergebnissen“, erklärt Geschäftsführer Christian Baars. Am Dienstag nahm das Gesundheitsamt dann von über 300 Bewohnern und Mitarbeitenden Abstriche. Die Ergebnisse liegen jetzt vor: 15 Bewohner und elf Mitarbeiter haben sich mit dem Virus infiziert. Die Testungen sollen auch in Zukunft wöchentlich durchgeführt werden. Dazu benötigt die Delmenhorster Heimstiftung allerdings zusätzliches Personal.

Den Bewohnern ginge es den Umständen entsprechend gut, heißt es von Seiten der Pflegeeinrichtungen. „Sie haben zurzeit zum größten Teil keine Symptome“, sagt Baars. Die Angehörigen der betroffenen Bewohner wären direkt über die Testergebnisse informiert worden. Die betroffenen Mitarbeiter mussten sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Für die beiden Häuser bedeutet das Testergebnis eine vollständige Quarantäne bis zum Ende des Jahres. „Alle geplanten Besuchstermine – auch für die Feiertage – mussten abgesagt werden“, teilte die Heimstiftung mit.

Um eine weitere Ausbreitung des Virus in den Häusern zu verhindern, wurden nun umfangreiche Hygienemaßnahmen festgelegt. Unter anderem müssen während des gesamten Dienstes von allen Mitarbeitern FFP2-Masken getragen werden. Bei der Versorgung von infektiösen Bewohnern ist außerdem eine Schutzausrüstung vorgeschrieben – dazu gehören nach Angaben der Einrichtung ein Schutzkittel, eine Schutzbrille sowie Nitril- Handschuhe. Aufgrund der vielen Corona-Fälle seien die Speiseräume auf den Wohnbereichen geschlossen worden. „Die Bewohner müssen die Mahlzeiten jetzt in ihren Zimmern zu sich nehmen“, erklärt der Geschäftsführer. Betreuungsangebote fänden deswegen ausschließlich in Form von Einzelangeboten statt.

Auch die Heilpädagogische Tagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) bestätigte am Freitag einen Corona-Verdachtsfall. Mitarbeiter und Eltern der Kinder, die Kontakt zur betreffenden Person hatten, wurden informiert, teilte Awo-Verbandsgeschäftsführer Thore Wintermann mit. Die besagte Kindergruppe wurde geschlossen, die weiteren Gruppen bleiben unter Wahrung umfassender Hygienemaßnahmen geöffnet. „Es ist den Eltern der anderen Gruppen freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Tagesstätte schicken“, betonte Wintermann. Zudem werde man Schnelltests durchführen und die Hygienemaßnahmen erweitern, um die Sicherheit aller zu schützen.