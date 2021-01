Grundsätzlich sind die Kindertagesstätten während des Corona-Lockdown geschlossen. In der Gemeinde Ganderkesee stellten die Eltern 275 Anträge auf Notbetreuung, die zur Verfügung stehenden Plätze sind zu etwa zwei Dritteln ausgelastet. (Sina Schuldt/dpa)

Ein veritabler Bearbeitungsmarathon liegt hinter dem Team des Fachdienstes Kindertagesstätten im Ganderkeseer Rathaus. Für die kommunalen Einrichtungen seien seit dem 7. Januar rund 1300 Anfragen von Erziehungsberechtigten für eine Notbetreuung ihrer Kinder eingegangen – allein 770 davon per E-Mail, berichtet Gemeindesprecher Hauke Gruhn. Alle vollständig eingereichten Anträge seien mittlerweile bearbeitet. Dafür hat das Team kurzfristig sein Personal aufgestockt und zum Teil auch am Wochenende gearbeitet.

„Wenn Eltern aufgrund der Kürze der Zeit die Unterlagen und Nachweise nicht vollständig vorlegen konnten, um einen Notbetreuungsplatz für ihr Kind zu bekommen, haben wir zunächst für die ersten beiden Tage zugunsten der Eltern die Entscheidung für eine Notbetreuung getroffen“, erläutert Fachdienstleiterin Karen Becker. „Jedes Kind, für das die Eltern eine Betreuung benötigten und für das sie sich mit der Gemeinde in Verbindung gesetzt hatten, wurde auch an den ersten beiden Tagen betreut.“

Von den gesamten Anfragen stellten die Eltern letztlich 275 Anträge auf Notbetreuung. Davon bewilligten die Verantwortlichen im Rathaus rund 90 Prozent, lediglich 2,5 Prozent wurden abgelehnt. 15 Anträge waren zuletzt noch offen – etwa weil erforderliche Unterlagen nicht oder nur unvollständig vorlagen. Weitere fünf Anträge wurden zurückgezogen. Über die gesamte Gemeinde gesehen sind bislang rund 66 Prozent der Notbetreuungsplätze in den Krippengruppen belegt. In den Kindergärten beträgt die Auslastungsquote 65 Prozent, in den Hortgruppen sind es 44 Prozent. „In einigen Gruppen sind die Notbetreuungsplätze aber auch bereits komplett vergeben“, betont Becker.

"Viele Informationen konnten wir zu Beginn der Vergabe erst kurzfristig zur Verfügung stellen, da die neue Corona-Verordnung des Landes noch nicht vorlag. Daher waren anfangs einige Eltern verständlicherweise recht angespannt. Wir sind froh, dass wir jetzt in den meisten Fällen weiterhelfen konnten“, erklärt Becker. Bevor sie eine Notbetreuung in Anspruch nehmen, müssen (beide) Erziehungsberechtigten nämlich sämtliche andere Möglichkeiten, ihr Kind zu beaufsichtigen, ausschöpfen. Einen Rechtsanspruch auf Vermittlung eines Notbetreuungsplatzes gibt es nicht.

Auch die neuen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern ändern an der Praxis der Notbetreuung in den Kitas nichts. Als absoluter, über allem stehender Grundsatz gilt, dass die Kindertageseinrichtungen zugunsten des Infektionsschutzes geschlossen sind. Ziel ist die Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus. Dazu sollen Kontakte möglichst vermieden und so Infektionsketten unterbrochen werden. Daher ist die Notbetreuung unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten auf das notwendige und epidemiologisch vertretbare Maß zu begrenzen.

Die Notbetreuung dient explizit dazu, Kinder aufzunehmen, bei denen mindestens eine erziehungsberechtigte Person in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Ferner spielt eine Rolle, ob Unterstützungsbedarf besteht beziehungsweise ob die Kinder zum kommenden Schuljahr schulpflichtig werden. Auch in besonderen Härtefällen wie etwa drohender Kindeswohlgefährdung ist eine Notbetreuung möglich.

Eltern von Schulkindern bittet die Gemeinde, sich direkt an die jeweilige Schule zu wenden. Eltern von Hortkindern müssen die Notbetreuung nachmittags bei der Gemeinde gesondert beantragen. „Dabei reicht es nicht aus, eine Notbetreuung für vormittags beim Schulträger beantragt zu haben“, erläutert Karen Becker. „Bei Rückfragen sollten die Eltern mit der Hortleitung Kontakt aufnehmen.“

Die Notbetreuung werde tagesgenau abgerechnet, betont Gruhn. Aufgrund der bevorstehenden Platzvergabe für das neue Kitajahr könne sich dies jedoch bis in den späten Frühling verzögern. Hierfür bittet die Gemeinde um Verständnis. Der Besuch der Kindergartengruppen ist ohnehin kostenlos. Die Verpflegungskosten werden dort wie in allen Einrichtungen ebenfalls „spitz“ abgerechnet.

Alle Zusagen erfolgen bis auf Weiteres mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die Möglichkeit eines Widerrufs. Informationen und Antragsvordrucke sind online unter www.gemeindeganderkesee.de/kinderbetreuung.html zu finden.