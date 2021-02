Die Gemeinde Ganderkesee will neue Flächen für Betriebe schaffen. (Bernhard Komesker)

28 Hektar – das ist ungefähr die Größe von 43 Fußballfeldern. In dieser Dimension möchte die Gemeinde Ganderkesee das bestehende Gewerbegebiet an der Rudolf-Diesel-Straße in Bookhorn erweitern. Bereits 2018 hat sich die Gemeinde das Vorkaufsrecht für die entsprechenden landwirtschaftlichen Flächen gesichert, bereits seit einiger Zeit führt die Verwaltung Gespräche mit den Eigentümern. Und diese Verhandlungen befinden sich nun in einem Stadium, um mit der konkreten Aufstellung von Bauleitplanverfahren zu beginnen. Dies sollen an diesem Donnerstag, 11. Februar, die Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung erledigen, die sich ab 18 Uhr zu einer „Hybridsitzung“ treffen. Das heißt: Wer kann, soll sich nach Möglichkeit von zu Hause aus zuschalten, die interessierte Öffentlichkeit muss jedoch ins Rathaus kommen, um die Sitzung zu verfolgen.

Dass in der Gemeinde Ganderkesee nicht nur Bedarf an Wohnbauflächen, sondern auch an Arealen für Gewerbeansiedlungen besteht, ist unstrittig. Die vorhandenen Gewerbegebiete sind fast vollständig ausgeschöpft. „Im Gewerbegebiet Ganderkesee-West kann derzeit nur noch ein einziges Grundstück angeboten werden. Wenige weitere Grundstücke in diesem Gebiet sowie an der Westtangente sind zwar noch nicht final verkauft, jedoch verbindlich reserviert und ein Kaufabschluss nur noch eine Frage der Zeit“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Die Verwaltung erwartet auch weiterhin eine hohe Nachfrage nach Gewerbegrundstücken. Unter Berücksichtigung von klimatischen, wirtschaftlichen und verkehrlichen Veränderungen müssen die Verantwortlichen im Rathaus bei der Planung inzwischen aber höhere Anforderungen berücksichtigen. Dabei gehe es neben einer flächensparenden und verkehrsarmen Erschließung unter anderem um Klimaschutzaspekte sowie die flexible Aufteilung von Grundstücken. Um diese Fragen zu klären, will die Verwaltung einen städtebaulichen Rahmenplan entwickeln, der nicht nur die Grundlage für die späteren Festsetzungen des Bebauungsplans bilden soll, sondern auch für weiterführende Fachplanungen wie das Entwässerungs- oder das Erschließungskonzept.

Schon jetzt ist absehbar, dass für die Entwicklung des Gebiets diverse Fachgutachten und Untersuchungen erforderlich werden. Dazu gehören etwa Bodenuntersuchungen, schalltechnische Untersuchungen, Entwässerungsplanungen, arten- und naturschutzrechtliche Untersuchungen und Einschätzungen zu Biotopen, Wallhecken und dem Landschaftsschutzgebiet „Welsetal-Stühe“ sowie nicht zuletzt eine denkmalrechtliche Prospektion aufgrund der hohen archäologischen Bedeutung des Bodens – ähnlich wie im Gewerbegebiet Ganderkesee-West. Erste Bestandsaufnahmen sollen bereits „im zeitigen Frühjahr“ beginnen.

Mit seinen 28 Hektar hat das Plangebiet übrigens fast die identische Größe wie das Gewerbegebiet Ganderkesee-West nördlich der A 28. Die Verwaltung strebt „eine zeitgemäße und richtungsweisende Gewerbeflächenentwicklung“ an – also quasi ein Gewerbegebiet mit Modellcharakter. Die Dimensionen des Vorhabens verdeutlicht auch die Tatsache, dass die Verantwortlichen im Rathaus im Vorfeld mit 450.000 Euro allein für die Planungskosten rechnen. 250.000 Euro werden für das Bauleitplanverfahren, den städtebaulichen Rahmenplan sowie die erforderlichen Fachgutachten und Untersuchungen fällig. Hinzu kommen Kosten für Erschließungs- und Entwässerungsplanungen, die noch einmal rund 200.000 Euro ausmachen werden.

Kritik kommt dagegen von den Grünen und von Naturschutzverbänden. So war die Erweiterung des Gewerbegebiets in Bookhorn der Grund dafür, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sowohl den Nachtragshaushalt 2020 als auch den Etat für 2021 abgelehnt hat. Und Nabu-Vorsitzender Hans Fingerhut formulierte in einem Positionspapier, dass die vermehrte Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten neben den vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen weitere deutliche Anstrengungen zum Schutz, zur Erhaltung und Wiederherstellung artenreicher Ökosysteme unbedingt notwendig mache. So habe sich das Tempo des Flächenverbrauchs in den vergangenen Jahren in besorgniserregender Weise erhöht.