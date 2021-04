Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew (links) übergab Oberbrandmeister Reiner Suhr den Schlüssel für das neue Löschfahrzeug. (INGO MÖLLERS)

Früher habe es zur Einweihung eines neuen Fahrzeugs immer ein Fest in großer Runde gegeben, erzählte Ortsbrandmeister Reiner Suhr bedauernd. Doch in Corona-Zeiten sei eben alles anders. Bürgermeister Holger Lebedinzew übergab diesen Mittwoch zusammen mit Birthe Bischofsberger von der Öffentlichen Versicherung in Hude der Freiwilligen Feuerwehr in Wüsting offiziell den Schlüssel zum neuen Einsatzwagen.

Der Huder Gemeinderat hatte vor einiger Zeit ein nachhaltiges Fahrzeug- und Gerätekonzept aufgestellt und damit grünes Licht für ein neues Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr in Wüsting gegeben. „Mit dem Konzept hat die Gemeinde einen Plan entwickelt, wann alte Geräte und Fahrzeuge ausgetauscht werden müssen“, sagte Lebedinzew. 24 Monate sei es nun her, dass die Neubeschaffung in die Wege geleitet wurde und die zuständige Firma den Auftrag bekam.

Umso mehr freuten sich die Vertreter der aktiven Einsatzkräfte am Mittwoch über das Löschfahrzeug (LF10), das die Gemeinde Hude für insgesamt 290.000 Euro angeschafft hat. „Hier an der falschen Stelle zu sparen, das wäre nicht im Sinne der Sicherheit“, sagte der Bürgermeister. Schließlich sorge das neue Fahrzeug für eine stete Einsatzbereitschaft der Ehrenamtlichen und damit für die Sicherheit der Gemeinde Hude. Als Unterstützung gab es eine Teilfinanzierung in Höhe von 5000 Euro von der Öffentlichen Versicherung in Hude, die damit das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr Wüsting würdigte.

Zusatzausrüstung an Bord

Im neuen Löschfahrzeug können neben dem Fahrer noch weitere acht Personen mitfahren. „Coronabedingt sind das zurzeit allerdings nur vier bis sechs Plätze, da wir nur die Fensterplätze besetzen dürfen“, erklärte Ortsbrandmeister Reiner Suhr. Gewählt wurden ein MAN-Fahrgestell und ein Aufbau der Firma Schlingmann. Das Auto hat einen 2000-Liter-Wassertank, einen Allrad-Antrieb und 290 PS. Ausgestattet ist es unter anderem mit 400 Metern Schlauch, einer Tragkraftspritze und einer Pumpanlage, die 2000 Liter Wasser pro Minute fördern kann. Der 15-Tonner ist zudem mit einer Zusatzausrüstung für Einsätze bei Wald- und Flächenbränden und vier Atemschutzgeräten in der Kabine ausgestattet.

Das Equipment ist in den kommenden Jahren noch weiter bestückbar. „Neue Gewerbe- und Wohngebiete sowie Seniorenheime – vor einer Neuanschaffung müssen wir immer ein paar Jahre in die Zukunft vorausschauen“, sagte der stellvertretende Ortsbrandmeister Frank Claußen. Schließlich sei das Fahrzeug für die kommenden 25 Jahre vorgesehen. Das Vorgängermodell (LF86) hatte sogar über 26 Jahre und 37.000 Kilometer durchgehalten. Doch mittlerweile gibt es für die Pumpentechnik kaum noch Ersatzteile, so Claußen. Es soll nun über ein Auktionsportal von der Gemeinde verkauft werden.

Damit Einsatzfahrten der Feuerwehr auch heute schon so sicher wie möglich für die schwächeren Verkehrsteilnehmer sind, wurden alle Großfahrzeuge der Ortswehr mit einem Abbiegeassistenten nachgerüstet. Bei der Ausstattung des neuen Wüstinger Löschfahrzeuges war dieser allerdings schon standardmäßig mit eingeplant, erzählte Suhr.

Pandemiebedingte Veränderungen

Die Einsätze der insgesamt 56 ehrenamtlichen Aktiven sind seit Anfang der Corona-Zeit vor allem durch die enorme Umstellung und Einschränkungen aufgrund der Pandemie geprägt. Bei Einsätzen oder Aufenthalten im Feuerwehrhaus herrscht Maskenpflicht. „Unser Hygienekonzept ist sehr strikt“, betonte Suhr. Neben strengen Hygieneregelungen und kleinerer Mannschaftsgröße sei es vor allem die Kohortenregelung, die den Ehrenamtlichen auch im Falle einer Infektion eines Mitgliedes helfe. Drei Gruppen wurden dazu gebildet, die abwechselnd im Einsatz sind. So soll die Ansteckungsgefahr minimiert werden. „Auch die Fahrzeug-Schulung ist unter Corona-Bedingungen nicht einfach“, sagte Suhr. Trotzdem versucht die Wüstinger Feuerwehr, das Beste aus der aktuellen Lage zu machen. Dazu haben die Verantwortlichen Lehrvideos gedreht, die sie digital an die aktiven Einsatzkräfte verteilen.